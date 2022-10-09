أيمن حمزة:نقلل من كمية استهلاك الكهرباء ونصدره لجذب العملة الصعبة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن طلبات أوروبا على الطاقة فى الشتاء ستكون كبيرة لمواجهتها نقص فى الطاقة، كما يقومون بترشيد الطاقة لاحتياجها فى أغراض مهمة أخرى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية برنامج " التاسعة" والمذاع عبر القناة الأولي المصرية،:" نحن فى وضع مستقر، وتواجهنا تحديات، ولكن لدينا تنويع فى مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء،:" نحاول أن نقلل من كمية استهلاك الكهرباء ونصدره لجذب العملة الصعبة، متابعا:" نقوم بعملية الربط الكهربى ما بين مصر وأوروبا، ولدينا وفرة نقوم بتصديرها من الكهرباء".

وأشار إلي أن طلبات أوروبا على الطاقة فى الشتاء ستكون كبيرة لمواجهتها نقص فى الطاقة، كما يقومون بترشيد الطاقة لاحتياجها فى أغراض مهمة أخرى.