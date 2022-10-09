مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية يفجر مفاجأة للمسلمين .. فيديو

قال الشيخ سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية أن منذ بداية انطلاق موسم العمرة اعتمر أكثر من مليون و٣٠٠ الف شخص حتي وقتنا هذا، مشيرا إلى أن بعد عمرة المولد النبوي ستتجاوز هذه الأرقام لتصل مليون ونصف المليون معتمر.

واضاف "القرشي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أنه يتوقع أن يعتمر أكثر من ٩ ملايين ونصف المليون خلال هذا العمر في فترة العمرة المسموح بها.

وتابع مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية أن المملكة لديها جاهزية هذا العام لاستقبال اكبر عدد ممكن من المعتمرين.