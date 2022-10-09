عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية يفجر مفاجأة للمسلمين .. فيديو

الكعبة الشريفة
الكعبة الشريفة

قال الشيخ سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية أن منذ بداية انطلاق موسم العمرة اعتمر أكثر من مليون و٣٠٠ الف شخص حتي وقتنا هذا، مشيرا إلى أن بعد عمرة المولد النبوي ستتجاوز هذه الأرقام لتصل مليون ونصف المليون معتمر.

txt

بعباءة وحجاب.. فنانات وفنانون ظهروا خلال العمرة| فيديو جراف

txt

انطلاق موسم العمرة الجديد.. ووصول بشائر المعتمرين المصريين للأراضي المقدسة

واضاف "القرشي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أنه يتوقع أن يعتمر أكثر من ٩ ملايين ونصف المليون خلال هذا العمر في فترة العمرة المسموح بها.

وتابع مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية أن المملكة لديها جاهزية هذا العام لاستقبال اكبر عدد ممكن من المعتمرين.

السعودية المعتمرين المعتمرين المصريين اللجنة الوطنية العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ترشيحاتنا

حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي.. دار الإفتاء ترد

استفزت النساء وهاجمتها إعلامية.. 10 نصائح من ياسمين عز تكشف انحيازها للرجال | اعرف الحكاية

طريقة سحرية لتناول حلاوة المولد من غير زيادة وزن

أقل سعر لـ الدولار في 9 بنوك خاصة اليوم 9-10-2022

بتخفيضات تصل لـ 25% .. أسعار اللحوم والكبدة بمنافذ الزراعة

زلزال يضرب اليونان بقوة 5.7 ريختر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان برتقالي لافت…سالي عبد السلام تخطف الأنظار في شهر العسل بهذه الإطلالة| شاهد

هبة قطب تكشف طريقة لتشجيع الرجال على الزواج | تصريح غير متوقع

خناقة بمسجد .. جمال شعبان يكشف تفاصيل مؤلمة في وفاة شيخ المنوفية

بفستان مكشوف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفلها|شاهد

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ