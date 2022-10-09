استدعاء عريس الإسماعيلية بعد قيام العروس بتحرير محضر ضده بقسم ثان الإسماعيلية



استدعت الأجهزة الأمنية بمحافظة الاسماعيلية، زوج يدعي " عبد الله .ا" ، تاجر خضار المعروف إعلاميا لعريس الاسماعيلية، بعد قيام زوجته بتحرير محضر ضده.

وحررت الزوجة الشهيرة بعروس الاسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان، ضد زوجها بعد شهور من الزواج.

اتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروسه بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.

وقال شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ العروسة واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».

وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر الفتاة محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح.