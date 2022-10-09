أرخص بروتين حيواني.. بشرى بشأن أسعار البيض| فيديو

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الماضية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: “خروج المنتجين من منظومة إنتاج البيض يزيد الأزمة ويرفع الأسعار إلى أرقام قياسية”، لافتا: “لا توجد رقابة صارمة على السوق”.

وأضاف: “الكمية المستوردة أقل طلبات السوق، وهو ما يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار في الداخل”، موضحا: “سعر طبق البيض بـ69 جنيها في المزرعة، وسعره العادل للمواطن يكون 75 جنيها، وفقا لتكلفة الإنتاج”، مشيرا إلى أن البيض يعتبر أرخص بروتين حيواني مهما ارتفع سعره.



وأشار: “الذرة انخفضت أسعارها في السوق بالمقابل ارتفعت أسعار الصويا إلى 19 ألف، ومنظمة الأغذية أصدرت بيان بانخفاض الأغذية، لأن الكمية قليلة في مقابل الطلب على المعروض وارتفعت الأسعار من 7 آلاف إلى 19 ألف جنيه”.

توقعات جديدة



وأوضح: “انضباط المنظومة يبدأ من مدخلات الإنتاج، ويجب اتخاذ قرارات حاسمة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، ورقابة صارمة على السلع والمستوردين في ظل الأزمات العالمية التي نشهدها”، متوقعا أن يكون هناك إفراج عن الأعلاف في الموانئ مما يخفض سعر البيض.

