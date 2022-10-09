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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم شقيقان.. تجديد حبس 4 تجار مخدرات بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس 4 أشخاص، من بينهم شقيقان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر إتجارهم في المواد المُخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها إتجار 4 أشخاص، من بينهم شقيقان في المواد المُخدرة.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات إتجار كل من:" أحمد. م. م. ع- 32 سنة- عاطل- يقيم دائرة مركز سوهاج- والسابق إتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه وحيد. م. م. ع- 24 سنة- عاطل- ويقيم بذات الناحية-
والمسجل معلومات بأرشيف المنطقة إتجار في المواد المخدرة- والسابق إتهامه في عدة قضايا آخرهم القضية سلاح دون ترخيص- والمطلوب التنفيذ عليه عدة قضايا".

"وحسن. ع. س. ع- 27 سنة- عاطل- ومقيم مركز سوهاج- والسابق اتهامة في عدة قضايا آخرهم قضية سلاح دون ترخيص- والمطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب و5 قضايا تبديد وقضية إيصال أمانة، السيد. ر. ا. ر- 34 سنة- عاطل- مركز سوهاج- والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا تبديد".

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، دُشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المذكورين حال مزاولة نشاطهم بصورة العلانية بمحيط دائرة المركز، وبحوزتهم كمية من مُخدر الآيس تزن حوالى 300 جرام، سلاحين أبيضين، وميزان حساس، ومبلغ 450 جنيه، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا، بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والميزان لوزن المادة المُخدرة والأسلحة البيضاء للدفاع عن النفس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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