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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عامل قتل زوجته خنقًا في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، بتجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لقتله زوجته خنقًا، أثناء مشاجرة بينهما؛ بسبب الخلافات الأسرية القائمة فيما بينهما، بمنزل زوجيتهما دائرة المركز.

وكانت قد لقيت ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعها على يد زوجها؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما؛ بسبب خلافات أسرية، بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة "ع. م- 26 عامًا- ربة منزل- تقيم دائرة المركز" جثة هامدة، ووجود كدمات بالوجه والرقبة.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات، نشوب مشاجرة بين الفقيدة، وزوجها المدعو "ع. ا. ا- عامل- ويقيم بذات الناحية"؛ بسبب الخلافات الأسرية القائمة فيما بينهما، حيث تعدى عليها بالضرب ثم خنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر، مُضيفًا أنه لم يقصد إنهاء حياتها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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