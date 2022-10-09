وزير قطاع الأعمال يبحث مع "هاندا" للملابس الجاهزة تعزيز التعاون وزيادة استثماراتها

بحث المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من شركة "هاندا" الصينية للملابس الجاهزة، سبل تعزيز التعاون وفرص الشراكة المتاحة بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة الصينية، خاصة في ظل اهتمام شركة هاندا بزيادة استثماراتها في مصر في مجال الغزل والنسيج والملابس.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه حضر الاجتماع الدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية عالية في هذا القطاع، مشيرا إلى ترحيب الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تحسين أداء الشركات ونظم العمل والإدارة، وكذلك تعظيم العوائد المحققة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأعرب عصمت عن تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب الصيني في المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، وذلك في إطار المشروع الضخم الجاري تنفيذه لإعادة هيكلة وتطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في نمو الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.



جدير بالذكر أنه قد سبق التعاون بين الجانبين قبل نحو ثلاث سنوات، حين استأجرت شركة "هاندا" الصينية مصنعًا مملوكًا للشركة القابضة للغزل والنسيج كان مغلقًا لسنوات عديدة بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وتم استغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، وقد ساهم في خلق العديد من فرص العمل.