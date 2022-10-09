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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتسكين 18 ألف أسرة.. محافظ الدقهلية يكشف آخر مستجدات المشروعات القومية|فيديو

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

كشف  محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار عن آخر مستجدات المشروعات بالمحافظة ، موضحا أن أهم المشروعات الأخيرة كان ضمن المشروع الرئاسي "تطوير عواصم المحافظات" بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، متابعاً: "مشروع يدعو للفخر ويحول كل منطقة مهملة داخل المحافظة لكيان رائع " .

وتابع محافظ الدقهلية ، خلال لقاء عبر الفيديو لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن المحافظة تعمل على إنشاء منطقتين لتسكين الأسر تستوعبان 18 ألف أسرة بتكلفة تتخطى 3.4 مليار جنيه . 

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محافظ الدقهلية: البناء المخالف على أراضي الدولة إهدارا للثروة القومية

 

وفي سياق آخر، وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة  لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

 

محافظ الدقهلية توك شو الدكتور أيمن مختار برنامج صباحك مصري تطوير عواصم المحافظات

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