وزيرا خارجية اليابان وماليزيا يتعهدان بالتعاون لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية

تعهد وزيرا خارجية اليابان وماليزيا اليوم /الأحد/، بالعمل عن كثب للرد على التهديدات الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي -في تصريحات صحفية خلال تواجده في كوالالمبور، بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن "إطلاق الصواريخ الباليستية المتكرر من قبل كوريا الشمالية تسبب في تهديد خطير ووشيك لأمن اليابان والمنطقة"، مشيرا إلى أن يعد بمثابة تحد واضح وخطير للمجتمع الدولي.

واتفق هاياشي مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، على تعزيز التبادل بين البلدين وسط مؤشرات على انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ترفع اليابان الحد الأقصى البالغ 50 ألف وافد يوميا من الخارج على أن تستأنف الرحلات الفردية بدون تأشيرة إلى البلاد من الثلاثاء المقبل.

ودعا وزير الخارجية الياباني، لدعم تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، معربا عن معارضته الشديدة لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة.

ويعود هاياشي غدا الاثنين من رحلته التي استغرقت 4 أيام والتي زار فيها سنغافورة أيضا لتعزيز العلاقات قبل الذكرى ال 50 لبدء العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.