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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كليات جامعة القاهرة تنشئ منصات الكترونية جديدة تزامناً مع بداية العام الدراسى.. و الطلاب : التعامل معها صعب يحتاج وقت كبير

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

سياسة واقتصاد القاهرة : الكتاب أصبح الكتروني ويتم توفيره للطلاب

كلية التمريض : تم انشاء منصة الكترونية جديدة

 

بعد انتظام الدراسة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد 2022-2023 ، و ينتظر الطلاب تحميل المناهج الدراسية على المنصات الإلكترونية وسط تساؤل عنمصير المنصات الإلكترونية الجديدة . 

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ، موقف تسليم الطلاب السى دى الخاص بالمقررات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022-2023 . 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، أنه لا يتم تسليم  سي دي بالمناهج ، كما أن الكتاب ليس ورقي ولكن الكتاب أصبح الكتروني وبيتم توفيره للطلاب ، مؤكدا على أن المناهج الدراسية يتم رفعها على منصة “ موودل”  حتى يتم  المنصة الجديدة . 

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن انشاء منصة الكترونية جديدة بالكلية . 

وقالت الدكتورة عبير سعد زغلول ، أنه تم نشر فيديوهات تعرفية للطلاب لكيفية التعامل مع المنصة الجديدة ، بالاضافة إلى خطوات حصول الطالب على حسابه الشخصي في المنصة الإلكترونية من خلال خدمة TrueMe 
 

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على الجانب الأخر ، قال محمود الكردى الطالب بكلية التمريض ، أنا مكنتش فاهم حاجة فى الأول ، وكانت المنصة الجديدة معقدة عن المنصة القديمة ولكن مع الفيديوهات بيتم شرح الخطوات . 

كما قالت اية رضا بكلية التمريض ، أن المنصة الألكترونية الجديدة تحتاح إلى وقت طويل لفهم التعامل معها ، لانها مختلفة عن المنصة القديمة للكلية ، فكان من الممكن تبسيطها لنتعامل معها بسهولة . 

وكانت قد نظمت كلية التمريض بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميد الكلية، المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر بعنوان "تعليم التمريض وعصر التكنولوجيا الحديثة"،بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولفيف من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر شارك فيه نخبة من الخبراء بالمجال الأكاديمي والبحثي لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في علوم التمريض الحديثة، مشيرًا إلى أن المؤتمر قدّم عدة توصيات هامة حول ضرورة التدريب المستمر على الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التمريض خاصة التعليم الافتراضي، وتطوير أساليب البحث العملي، ورفع الوعي لدي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية حول مفهوم التغيرات المناخية، والتأكيد على عدة مفاهيم تتعلق بالسلوكيات الصحيحة التي يجب إتباعها لترشيد الاستهلاك وإعادة التدوير، مؤكدًا أن التمريض يمثل واحدًا من الركائز الأساسية الهامة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التي تحرص جامعة القاهرة على تحقيقها.

ومن جابنها، قالت الدكتورة عبير سعد زغلول عميد الكلية، إن المؤتمر تضمن عدة محاضرات حول تأثير التكنولوجيا الحديثة على التغير المناخي والصحة، والسلوكيات التي يجب اتباعها للتقليل من مخاطر التغيرات المناخية، والطرق الحديثة والمبتكرة في التعليم الطبي، مشيرًة إلى أن المؤتمر ناقش أهم الإنجازات التي حققتها الكلية والمعهد الفني للتمريض، وإنجازات الأقسام العلمية والمراكز والوحدات الخاصة بالكلية،  والمعوقات التي واجهتهم  وخطط التحسين.

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