جامعة حلوان الأهلية تستكمل المحاضرات التعريفية ببرامج الكليات

استكملت جامعة حلوان الأهلية محاضراتها التعريفية ببرامج كلياتها المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الأهلية.

وتضمن محاضرات اليوم :

- محاضرة للتعريف ببرنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي الخاص بكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الاعمال، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ، والأستاذ الدكتور أيمن هندي منسق البرنامج، والدكتورة آية محمد مدرس نظم المعلومات بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

هنأت الدكتورة أماني فاخر الطلاب ببدء العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، مضيفة أن هذا البرنامج سيكون برنامج مميز وفريد خاصة ً في ظل كونه الأول من نوعه في هذا التخصص ومواكب لتطورات العصر ووفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، ويتوافق مع متطلبات سوق العمل ، وقدمت سيادتها النصيحة للطلاب بالاهتمام بالأنشطة الطلابية بجانب الجانب الأكاديمي بما يساهم في بناء الشخصية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج، وفي كلمتها قالت نتمنى أن نراكم في نفس المكان بمجمع الفنون والثقافة في حفل تخرجكم كأول دفعة بعد ٤ سنوات.

وفي محاضرة خاصة ببرنامج النظم الذكية الخاص بكلية الهندسة قدمها الأستاذ الدكتور ذكي بسيوني نصير منسق البرنامج ، تم التأكيد خلال المحاضرة على الدور الأساسي للجامعة في بناء شخصية الطالب ، وتخريج طلاب قادرين على المنافسة بقوة ، بجانب التأكيد على مسئولية الطالب تجاه جامعته وتحصيله الدراسي.