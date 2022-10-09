أشرف صبحي: مصر وراء كل الأبطال الرياضيين.. وميار نجمة ولديها المزيد

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كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النجمة المصرية ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي، وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة بارما الإيطالية والتي أقيمت خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2022.

حضر التكريم وليد سامي سكرتير عام الاتحاد المصري للتنس ونائبا عن رئيس الإتحاد، شريف منصف وكيل ميار والمدير الفني الأسباني جوستو، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتتويج ميار شريف بلقب بطولة بارما، والذي جاء بعد مجهود كبير من اللاعبة وخاصة بعد عودتها من الإصابة التي لحقت بها.

مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تقف داعمة ومساندة دائما لجميع الرياضيين المصريين وتذلل لهم كل العقبات من اجل الوصول للعالمية.

فيما تقدمت ميار شريف بالشكر للدكتور أشرف صبحي على الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة بصفة مصرية والدولة المصرية بصفة عامة، والمؤازرة والمتابعة المستمرة وتسهيل كل العقبات من أجل مواصلة التقدم والفوز بالالقاب والبطولات المختلفة.



وتمكنت شريف من تحقيق لقب بطولة بارما التي أُقيمت في إيطاليا، بعد الفوز في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة السابعة عالميًا بنتيجة مجموعتين دون رد، بعدما عبرت الرومانية أنا بوجدان، المصنفة 53 عالميًا في نصف النهائي.

وتقدمت ميار شريف 25 مركزا في الترتيب العالمي لمحترفات التنس، بعد تحقيقها لقب بطولة بارما، وهي إحدى بطولات رابطة المحترفات، التي تمنح المُتوج بها 250 نقطة، لتصل ميار للمركز 49 عالميًا برصيد 1040 نقطة، بعدما كانت تحتل المركز الـ 74.

وكان أفضل تصنيف لميار حصلت عليه هو المركز 44 على العالم.