وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول رعاية لاتحادات الرماية ورفع الأثقال والتايكوندو

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع عقد رعاية الحقوق التسويقية لكل من الاتحاد المصري للرماية، والاتحاد المصري لرفع الأثقال، والاتحاد المصري للتايكوندو، مع شركة الشبه وشركة روابط الرياضية، بمقر وزارة الشباب والرياضة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من اللواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري للرماية، الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الإتحاد المصري لرفع الأثقال، المستشار محمد مصطفي رئيس الإتحاد المصري للتايكوندو، الاستاذ محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركة الشبه، المهندس وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مؤكدا ان الجميع يعمل من أجل خدمة الرياضة المصرية ممثلين في القطاع الخاص واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية تسعي للنهوض بالرياضيين المصريين في من خلال توفير الرعاية اللازمة للارتقاء بهم والمنافسة في البطولات الدولية، الذي يمهد الطريق للمنافسة في دورات الالعاب الاولمبية والحصول على ميدالية أولمبية.

وأكد وزير الرياضة انه من الاهداف التي تعمل عليها الوزارة هو اكتشاف جيل جديد من الموهوبين رياضيا وتوسيع قاعدة الكشف عنهم من اجل الوصول لافضل المواهب في جميع الرياضات التي تسعي الوزارة إلى النهوض بها.