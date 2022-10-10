أودي تطلق سياراتها TT الأيقونية

احتفلت شركة أودي للسيارات باليوبيل الفضي علي اطلاق سياراتها الرياضية TT وذلك من خلال أصدار نسخة أيقونية من سيارة TT ، حيث ظهرت سيارة TT لأول مرة كـ سيارة إختيارية مستقبلية عام 1995 في معرض فرانكفورت للسيارات، وبعدها أنطلق منها الجيل الأول للأسواق في عام 1998، والجيل الثاني في عام 2006، وبالنسبة للجيل الحالي فهو متوافر منذ عام 2014.

أودي TT الأيقونية

سيتم إنتاج 100 سيارة فقط من الإصدار الأيقوني الخاص من أودي TT بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبي، وستقدم سيارة أودي TT باللون الرمادي، وعجلات باللون الأسود اللامع مقاس 20 بوصة ، بالإضافة إلي وجود كتابة في الخلف بحروف Iconic edition الأيقونة الخاصة .

أودي TT الأيقونية

تأتي سيارة أودي TT بزوائد خارجية مساعدة، وحافة أمامية بارزة في أسفل الصداد الأمامي، وشفرات على زوايا الصداد، وجناح ثابت مصنوع من ألياف الكربون، وتحتوي الجهة السفلية على مشتت هواء كبير يستوعب مخارج العادم الكبيرة، بالإضافة إلي شفرات على أطراف الصداد الخلفي.

أودي TT الأيقونية

تستمد سيارة أودي TT قوتها من محرك 5 أسطوانات تيربو سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 400 حصان، وعزم أقصي للدوران 480 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مكون من سبع سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعه في مدة قدرها 3.7 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 280 كم/ساعة .

أودي TT الأيقونية

والجدير بالذكر إن المقصورة الداخلية لسيارة أودي TT تتضمن خلايا سداسية في الجهة الداخلية من المقاعد وتتزين باللون الأسود، بالإضافة إلي تطريز باللون الأصفر على أطراف المقاعد و لوحة العدادات، و يتميز مقبض علبة التروس بمظهره من خلال إضافة رقم التسلسل الإنتاجي للسيارة عليه .