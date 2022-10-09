رئيس جامعة حلوان يشهد حفل تكريم خريجي برنامج "الأسواق والمنشآت المالية" بكلية التجارة

شهد الدكتور حفل تكريم خريجي برنامج "الأسواق والمنشآت المالية FMI" بكلية التجارة وإدارة الأعمال، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، والدكتورة ايمان حسن وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة هند عودة وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

كما شارك بالحضور ضيوف الحفل، كل من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والاعلامي محمد ناقد المستشار الاعلامى بمجلس الوزراء والدكتور خالد سعد كبير مذيعى بالتلفزيون المصري، والدكتور عمر سالمان عميد الكلية الاسبق، الاستاذ الدكتور عادل المهدى، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وفى كلمته أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن هذا اليوم بمثابة فخر للجامعة لتخريج دفعة جديدة من برنامج FMI، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية والقيام بدورهم فى النهوض بالوطن، مضيفا أن الجامعة تمتاز بالعديد من التخصصات الفريدة ومنها كلية التجارة التي بها برامج متميزة وفريدة، تؤهل خريجيها للمنافسة فى سوق العمل، مشيدا بأداء طلاب البرنامج، وكل من قام على إنجاحه متمنياً التوفيق للجميع .

ومن جانبها أفادت الدكتورة أمانى فاخر أن احتفال الكلية بتخريج دفعة جديدة من برنامج FMI هي بداية لتأهيل طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، وأن برنامج الأسواق والمنشأت المالية هو واحد من ضمن العديد من البرامج المميزة.

وعلى هامش فعاليات الحفل تم تقديم عدد من الفقرات الموسيقية، وتم منح شهادات التخرج وحرص الخريجين على التقاط الصور الجماعية مع قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.