افتتاح معرض «رؤى ممتدة» لـ 24 فنانة تشكيلية بجاليرى بيكاسو ايست

افتتح جاليرى بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، بمشاركة 24 فنانة تشكيلية، ومن بينهن نقيبة الفنانين التشكيليين الدكتورة صفية القبانى، حيث يستمر المعرض حتى يوم 29 أكتوبر.

وقالت الدكتورة ناهد عبد المنعم أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، عقب افتتاح معرض رؤى ممتدة، لمصورات الفنون الجميلة، إن فكرة تكوين الجمعية جاءت بسبب انشغال استاذة الكلية بالدراسة طوال السنة مع الطلاب وابتعادهن عن الحركة الفنية التشكيلية المليئة بالصخب.

وأوضحت ناهد عبد المنعم، أن الجمعية مكونة من أساتذة الكلية ومقتصرة على الفنانات فقط، لأن الفنانين الرجال عادة أسهل فى الحركة وإنشاء معارض الفنية.



وأشارت ناهد عبد المنعم، إن الجمعية تضم أساتذة كلية الفنون من أكبر استاذة إلى أصغر معيدة، ويقام المعرض كل سنة وعلى كل فنانة أن تقدم ما بين 3 أو 4 أعمال غير مرتبطين بتيمة معينة، وعادة بيكون خلال شهر مارس مع الاحتفال بشهر المرأة، إلا افتتاح معرض رؤى ممتدة أقيم خلال شهر أكتوبر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، إنها اعتمدت فى أعمالها بمعرض رؤى ممتدة على التبسيط والمربع رغم أن المربع حجمه صعب لان طوله مثل عرضه، فتصميما بيكون صعب فى تبيسطه.



وأوضحت صفية القبانى، أنها اعتمدت على أن المسطح يكون فيه عدد من الألوان، مثل الحياة المليئة بالألوان المتعددة، لذا اخترات لون البرتقالى والاحمر والازرق والأحضر، مع استخدام الموزايك.