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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمقر البورصة.. طلاب عين شمس يشاركون في الاحتفال بالأسبوع العالمي للثقافة المالية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 شارك وفد طلابي من جامعة عين شمس في فعاليات افتتاح جلسة التداول التي جرت صباح اليوم بمقر البورصة المصرية، حيث شاركت البورصة المصرية بورصات العالم في الاحتفال بالأسبوع العالمي للثقافة المالية والذي تنظمه البورصة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العالمي WFE والمنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية IOSCO.

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف ريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و بدعوة كريمة من البورصة المصرية.


وتم قرع جرس البورصة في تمام العاشرة صباحاً إيذاناً بالمشاركة في الاحتفال بالأسبوع العالمي للمستثمر بحضور رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية و نوابهما وعدد من رؤساء الجامعات المصرية و ممثلي الجمعيات المهنية. 

 

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وخلال الاحتفالية تم التأكيد على أهمية توطين الثقافة المالية ونشر ثقافة الشمول المالي بين مختلف شرائح المجتمع وبخاصة الشباب وطلاب الجامعات والمدارس، لما لذلك من انعكاس على تحسين جودة الحياة ورفع مستوى معيشة الفرد و تحقيق نهضة اقتصادية و إسراع خطى التنمية داخل المجتمع.

  
وعبر طلاب جامعة عين شمس المشاركين في الاحتفالية عن فخرهم بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام، مؤكدين أن نشر الوعي المالي و إدراك أهمية الاستثمار والادخار أصبحت متطلبات لا غنى عنها في المجتمعات المعاصرة.


يذكر أن الوفد الطلابي لجامعة عين شمس ضم ٣٠ طالبا وطالبة من الطلاب الأوائل والنابغين من مختلف كليات الجامعة.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس المتيني البورصة المصرية وفد طلابي من جامعة عين شمس

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