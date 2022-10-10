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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دور الشباب في التكیف مع تغیر المناخ ندوة بكلیة تكنولوجیا بالزقازیق

صدى البلد

في إطار أنشطة مبادرة “بلدنا تستضیف قمة المناخ الـ27”، التي أطلقتھا جمعیة المكتب العربي للشباب والبیئة، برئاسة الدكتور عماد الدین عدلي، بالشراكة مع المنتدى المصري للتنمیة المستدامة، والشبكة العربیة للبیئة والتنمیة “رائد”، تعقد المنصة المحلیة للمبادرة في محافظة الشرقیة ندوة الیوم الاثنین، بمقر كلیة التكنولوجیا والتنمیة، في جامعة الزقازیق، بعنوان “التغیرات المناخیة ودور الشباب في التكیف معھا”.

بالتعاون مع الكلیة، وجمعیة شباب الشرقیة للتنمیة تستھدف الندوة رفع الوعي بین الطلاب بمفھوم التغیر المناخي، وكیفیة مواجھة الدول تحدیات التغیرات المناخیة، وتتعلق محاور الندوة بقضیة تغیر المناخ والتنمیة، من بینھا تنظیم المؤتمرات المتخصصة، وأھداف التنمیة المستدامة، وتعزیز الحوكمة وإدارة العمل في مجال التغیرات المناخیة.

یحاضر في اللقاء كل من الدكتور ولید فؤاد ابو بطة، أستاذ البساتین بمركز البحوث الزراعیة، والدكتور أیمن عبدالمنعم الجمل، مدیر معھدبحوث الشواطئ، والدكتور محمد حامد عامر، الأستاذ بكلیة التكنولوجیا والتنمیة، والدكتور ضیاء السید عراقي، وكیل الكلیة.

وأوضح الدكتور خالد محروس، عمید الكلیة، أن الندوة ستناقش عدداً من الموضوعات، من بینھا مخاطر التغیرات المناخیة التي تؤدي الى اختلال النظام الحیوي للكرة الأرضیة، وزیادة متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي، وذوبان القطبین وأثره على ارتفاع مستوى سطح البحروالمحیطات، وغرق الدول الجزریة، والتأثیر السلبي على مخزون المیاه الجوفیة القریبة من السواحل وجودة الأراضي، وتأثر السیاحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلیة، واختلال أنماط الأمطار وحدوث نوبات من الفیضان والجفاف، والتأثیر السلبي على إنتاجیة الأراضي الزراعیة وزیادة احتیاجاتھا المائیة، وحدوث تحول في توقیتات الدورات الزراعیة، مما سیترتب علیه  حدوث تغییر في أنظمة إنتاج المحاصیل وأكد احمد عبدالمجید، منسق المنصة المحلیة لمبادرة »بلدنا تستضیف قمة المناخ الـ27« في محافظة الشرقیة، أنه  إلى جانب ھذه الموضوعات، ستجري مناقشة آلیات وسبل مواجھة التغییر المناخي، من خلال تعزیز استخدام وسائل النقل العام صدیقة البیئة والدراجات الھوائیة، بدلاً من المركبات الخاصة، للحد من انبعاثات ثاني أكسید الكربون، واستخدام الوقود الحیوي، وھو وقود نظیف یمكن الحصول علیه من خلال الزیوت النباتیة، مثل بذور نبات الجاتروفا، حیث یعرف بالبنزین الحیوي، واستنباط سلالات جدیدة من المحاصیل تتحمل الملوحة ودرجة الحرارة المرتفعة، والاستخدام الأمثل للموارد المائیة.

بكلیة تكنولوجیا الزقازیق الشباب التكیف مع تغیر المناخ

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