ندوة لتوعية عمال النظافة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في سوهاج

عقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة سوهاج ندوة بالتعاون مع جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استهدفت توعية عمال النظافة في نطاق حي غرب ، بالتغيرات المناخية وأثرها على المجتمع السوهاجي.

وذلك في إطار أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عمادالدين عدلي، بالشراكة مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»،

وقال أشرف بكري، منسق المنصة المحلية للمبادرة في سوهاج، إن فعاليات الندوة جرت بحضور كل من الدكتور أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والنائب أحمد عواجة، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج،، والدكتورة عبير محمد، من جهاز شؤون البيئة بسوهاج.