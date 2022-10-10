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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مهرجان لاستقبال العام الجامعي الجديد في بنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات اليوم الثانى لمهرجان إستقبال العام الجامعى بكلمة ترحيب بالطالبات الجدد.

كما نظم قطاع شئون التعليم والطلاب مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامع بفكر جديد ليكون صديقاً للبيئة حيث نظمم ندوة عن التغير المناخي قدمها دكتور مصطفي فوده.

حضر الحفل وفد من المجلس القومى للمرأة والدكتورة رقية شلبي العميدة السابقه للكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس واله‍يئة المعاونة وطالبات بالكلية.

واستكملت فعاليات اليوم بفقرة للكورال، وبعدها فقرة لفريق الايكيدو لتعليم الدفاع عن النفس ،و فقرة لفريق الجوالة ثم فقرات لبعض المواهب في الكلية، وبعدها العرض المسرحي مدينة الثلج.

واختتمت فعاليات الحفل بصورة تذكارية للعميدة مع طلاب الاتحاد وأبطال العرض المسرحي.

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