اليوم بحقوق عين شمس.. الفعالية الأولى لمبادرة الأمم المتحدة للقانون التجاري بأفريقيا

تنطلق اليوم الفعالية الأولى لمبادرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إفريقيا بكلية الحقوق بجامعة عين شمس؛ حيث تستضيف ورشة عمل حول "إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وانعكاساته على مصر والدول النامية الأخرى في المنطقة"، وتبدأ الفعالية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأعلنت لجنة القانون الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال UNCITRAL) على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء فعاليات مبادرتها " أيام الأونسيترال في إفريقيا) والذي ينطلق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983677454427000832/

ويتحدث في الندوة سكرتير الأونسيترال ومديرة قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، ومساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، وعددا من الخبراء في تسوية المنازعات من كبار القضاة المصريين وكذلك من بين ممثلي مكاتب المحاماة في مصر.

وتعد كلية الحقوق بجامعة عين شمس هي أول جامعة إفريقية تفتتح هذه المبادرة التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، بالإضافة إلى إنها كلية الحقوق المصرية الوحيدة التي عقدت مثل هذه الشراكة مع الأونسيترال.

ويذكر أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس هي الكلية العربية الوحيدة التي تنظم فعاليتين مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وذلك حيث أن الأونسيترال سيشارك كلية الحقوق في تنظيم مؤتمره الدولي المنعقد في 5 و6 نوفمبر حول التنمية المستدامة، وستكون الشراكة في المؤتمر في المحور المتعلق بفض المنازعات بمجال البيئة.