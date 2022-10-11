جاريدو: حسني عبد ربه المرجع في الإسماعيلي

كشف خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن الأسلوب الذي يريد تطبيقه مع الدراويش.

قال جاريدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعرف تاريخ الإسماعيلي وتاريخ أسلوب لعب الدراويش، وأريد تقديم نفس الأسلوب الذي اعتاد جمهور الإسماعيلي على حبه".

أضاف: "نريد أن نلعب بشجاعة وأعتقد الجمهور سيحب ذلك وسيدعمنا على فرض أسلوب الإسماعيلي الخاص".

وعن حسني عبد ربه قال: "وجوده مهم جدا، أعرفه جيدا فهو قائد للنادي واللاعبين وبالنسبة لي هو المرجع في الإسماعيلي دائما أسمع نصائحه خاصة أنه يعلم العقلية داخل النادي وكذلك يحفز اللاعبين باستمرار".

