عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تهاجم منطقة فينيتسا بطائرات مسيرة والقوات الأوكرانية تصد 5 هجمات

صدى البلد

  أعلنت ابهيئة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الثلاثاء/، أن القوات الروسية تهاجم حاليا منطقة فينيتسا (وسط أوكرانيا) بطائرات كاميكازي بدون طيار بينما نجحت القوات الأوكرانية في صد خمس هجمات في اتجاهات خاركيف وخيرسون.


ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إن روسيا قصفت محطة توليد الكهرباء الحرارية في فينيتسا بطائرات كاميكازي بدون طيار صباح اليوم الثلاثاء.


وقال سيرهي بورزوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا :" تم شن هجوم على محطة الطاقة بواسطة طائرتين بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي، وتعمل فرق الإنقاذ حاليًا في مكان الحادث."
وأفاد بيان الهيئة بأن القوات الأوكرانية صدت خمس هجمات في اتجاهات خاركيف وخيرسون كما قصفت مركزا للقيادة تابع للجيش الروسي.


وتابعت :" شنت روسيا ضربات صاروخية واستخدمت بنشاط طائرات بدون طيار هجومية لتدمير البنية التحتية الحيوية والمدن المكتظة بالسكان في أوكرانيا، لكنها غير قادرة على منع الهجوم المضاد الناجح لقوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات خاركيف وخيرسون، لذلك يحاول الروس ترهيب وزرع الذعر بين سكان أوكرانيا"، كما أن تعبئة وتحركات الاحتياطيات من قبل روسيا لا توفر فرصة للتغلب على مقاومة المدافعين الأوكرانيين.


وخلال اليوم الماضي، شن الروس أكثر من 61 هجومًا صاروخيًا و 32 غارة جوية، وأكثر من 92 هجومًا من طراز ميلرز فيما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 73 هدفا جويا باتجاهات مختلفة، من بينها 46 صاروخ كروز و 27 طائرة مسيرة.


ونتيجة لهجوم صاروخي مكثف، تضررت البنية التحتية لأكثر من 30 منطقة يوم أمس كما قُتل وجُرح مدنيون في مختلف أنحاء أوكرانيا، ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية على البنية التحتية الحيوية والمناطق السكنية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الأول على دفعته.. رحيل طبيب شاب بالمنوفية قبل اختيار تخصصه بأسبوع

في صفقة انتقال حر.. فرج عامر: الأهلي يضم لاعبا مميزا من الترسانة

ترشيحاتنا

قطع المياه 12 ساعة ببعض مناطق 15 مايو..تفاصيل ومواعيد

نائب رئيس البرلمان اللبناني يسلم عون ملف ترسيم الحدود البحرية

نفوق حيوانات وهجرة عائلات.. ماذا فعل الجفاف فى أرض العراق وشعبه؟

سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق بالإسكندرية .. صور

وزير البيئة العراقي: نخسر 10 مليارات دينار يوميا بسبب المناخ

بأعلى المواصفات.. تكنو تطلق هاتف Tecno Pova 4 في الأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهيناز تثير الجدل من جديد بهذه الإطلالة| شاهد

هتلاقيه في مطبخ جدتك.. كيف تربح نصف مليون جنيه من الهون النحاس؟

سالي عبد السلام بصورة جديدة من شهر العسل| شاهد

ضرب وشد شعر.. معركة عنيفة بين النساء داخل جيم.. شاهد

فيديو

وفاء عامر: أنا وغادة عبدالرازق لسنا صديقتين وسمية الخشاب أساءت لي

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ