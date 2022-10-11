روسيا تهاجم منطقة فينيتسا بطائرات مسيرة والقوات الأوكرانية تصد 5 هجمات

أعلنت ابهيئة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الثلاثاء/، أن القوات الروسية تهاجم حاليا منطقة فينيتسا (وسط أوكرانيا) بطائرات كاميكازي بدون طيار بينما نجحت القوات الأوكرانية في صد خمس هجمات في اتجاهات خاركيف وخيرسون.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إن روسيا قصفت محطة توليد الكهرباء الحرارية في فينيتسا بطائرات كاميكازي بدون طيار صباح اليوم الثلاثاء.



وقال سيرهي بورزوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا :" تم شن هجوم على محطة الطاقة بواسطة طائرتين بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي، وتعمل فرق الإنقاذ حاليًا في مكان الحادث."

وأفاد بيان الهيئة بأن القوات الأوكرانية صدت خمس هجمات في اتجاهات خاركيف وخيرسون كما قصفت مركزا للقيادة تابع للجيش الروسي.



وتابعت :" شنت روسيا ضربات صاروخية واستخدمت بنشاط طائرات بدون طيار هجومية لتدمير البنية التحتية الحيوية والمدن المكتظة بالسكان في أوكرانيا، لكنها غير قادرة على منع الهجوم المضاد الناجح لقوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات خاركيف وخيرسون، لذلك يحاول الروس ترهيب وزرع الذعر بين سكان أوكرانيا"، كما أن تعبئة وتحركات الاحتياطيات من قبل روسيا لا توفر فرصة للتغلب على مقاومة المدافعين الأوكرانيين.



وخلال اليوم الماضي، شن الروس أكثر من 61 هجومًا صاروخيًا و 32 غارة جوية، وأكثر من 92 هجومًا من طراز ميلرز فيما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 73 هدفا جويا باتجاهات مختلفة، من بينها 46 صاروخ كروز و 27 طائرة مسيرة.



ونتيجة لهجوم صاروخي مكثف، تضررت البنية التحتية لأكثر من 30 منطقة يوم أمس كما قُتل وجُرح مدنيون في مختلف أنحاء أوكرانيا، ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية على البنية التحتية الحيوية والمناطق السكنية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.