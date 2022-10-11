جامعة عين شمس تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب احتفالية الجامعة بالذكرى ٤٩ لإنتصارات أكتوبر المجيدة و أيضاً الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن سلسلة فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب.

وذلك بحضور الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية و الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور مصطفى قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هالة سويد وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور رنا الهلالي مدير مركز ذوى الاعاقة بالجامعة و العقيد أحمد نجم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ولفيف من أساتذة الجامعة والطلاب.

أقيم الحفل الفنى على مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية احتفالا بميلاد " كورال أون " بقيادة المايسترو محمود صابر

وخلال كلمته الافتتاحية أشار أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أن احتفال الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام كان مميزاً .

حيث استهلت الجامعة الاحتفال بمشاركة كورال روح الشرق بالفقرة الرئسية باحتفال القوات المسلحة أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة المنارة ثم تلا ذلك المشاركة في احتفال هيئة الثقافات العسكرية و كلية القادة والأركان بمعرض فنون تشكيلية وحفل " لكورال أون" و عرض لمنتخب الفنون الشعبية.

وكذلك شارك كورال "هارموني عربى" فى احتفال نادى القضاة كما أقيم معرض للفنون التشكيلية داخل الحرم الجامعي الرئيسى إلى جانب العديد من الندوات والمحاضرات فى مختلف كليات الجامعة التى استعرضت بطولات الجيش المصري العظيم.



و أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن سعادته بإطلاق " كورال أون " الذى ولد عظيماً إذ كان ميلاده بحفل فني رائع خلال مشاركة الجامعة في الاحتفالية التي نظمتها هيئة الثقافات العسكرية و كلية القادة والأركان بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم

مشيداً بالروح الرياضية الجميلة و التعاون بين مختلف كورالات الجامعة حيث شهد الحفل تفاعل ودعم من كوال" روح الشرق" وكورال" هارموني عربى " "لكورال أون" الوليد .

و يعد " كورال أون " هو الكورال الخامس الذى ينضم لسلسة كورالات جامعة عين شمس وهي "كورال روح الشرق و كورال هارموني عربى و الكورال الغربى و كورال كلية التربية النوعية ".



وأشار عبد الفتاح سعود إلى فلسفة قطاع شئون التعليم والطلاب التى أثبتت نجاحها و أتت بثمارها، فطاقات الشباب المصري حين تلقى الدعم تلمع و تتلألأ كالجواهر الخالدة.



وأضاف أن الجامعة ستقف بقوة بجانب الكورال الوليد "كورال أون "حتى يحقق الشهرة والمكانة التي حققها كورال روح الشرق وكورال هارموني وغيرهم على الساحة الفنية وفي كافة الأوساط والمحافل الهامة محلياً ودولياً.



و أضاف أ.د. عبد الفتاح سعود أن التنوع الذي تشهده كورالات الجامعة الخمس إن دل على شئ فإنما يدل على عظمة جامعة عين شمس الحاصلة على تقييم خمس نجوم من أصل خمسة في تقييم النجوم العالمي QS ، مؤكداً أن الجامعة تزخر بمواهب متنوعة فى مختلف المجالات الفنية و الرياضة والعلمية تهديها للوطن الغالي وأن جامعة عين شمس هى الرابح الأكبر من اكتشاف وصقل مواهب أبنائها.



حيث أشعل " كورال أون " الحفل بعدد من الأغانى الوطنية والدينية والطربية، مستهلاً الحفل بميدلى دينى مزج بين عدد من الأغانى والأناشيد الدينية فى مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تلا ذلك ميدلي لعدد من الأغانى الوطنية المميزة.



كما استمتع الحضور بعدد من الأغانى الفردية " الصولو" التى غناها طلاب موهوبين بأصوات متنوعة ومميزة

وختم المايسترو محمود صابر الحفل بميدلى وطنى مزج بين أغانى " مصر التى فى خاطرى " ثم أغنية " عدى النهار " و "قوم يا مصري" و "صوت بلادى " و" عاش اللي قال " وقد غنى الكورال هذة الأغنية بإبداع وحرفية وسط تفاعل كبير من جميع الحضور.

كما شهد الحفل تنوعاً كبيراً بين عروض مميزة لمنتخب الفنون الشعبية لجامعة عين شمس الذى ضم عرض التنورة و تابلوه تمر حنة و عرض مزج بين أغانى المديح النبوي والترانيم المسيحية ثم استعراض الرقص الصعيدى بالعصا و الرقص النوبى وتألقت الطفلة رضوى من ذوى الهمم في الرقص بالتنورة.

وذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و ريهام العطيفى القائم بأعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مصطفى عيسى مدير عام إدارة النشاط الفنى و هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية و تدريب فريق الفنون الشعبية حسن شحاتة.