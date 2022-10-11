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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس يعلن فتح باب التقدم لدبلوم إدارة نظم الجودة 

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن بدء التسجيل للفصل الدراسى الأول "للدبلوم المهنى فى إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية "، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك للعام الأكاديمي ( ٢٠٢٢/٢٠٢٣) .

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جامعة عين شمس: انشاء أول مركز متخصص في التحول الأخضر

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حوار مصري ألماني بجامعة عين شمس حول تحديات وإجراءات مواجهة تغير المناخ

وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وستقدم المحاضرات أونلاين أيام الجمعة والسبت ، ويستهدف الدبلوم قيـادات المؤسسات التربوية ، مـديرو وحدات ضمان الجودة بالمؤسسات التعليمية ، أعضاء المجتمع الأكاديمي المهتمين بنظام الجودة ، ومن يحتاجون إلى تطوير معارفهم وقدراتهم المرتبطة بتطبيق نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية.

الأعلى للجامعات رئيس جامعة عين شمس المجلس الاعلى للجامعات جامعة عين شمس

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