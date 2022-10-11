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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مزاد علنى.. 135ألف جنيه للمتر في محل الجزارة و120ألفا لمتر المكتبة بالمنصورة الجديدة

صدى البلد

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بيع 2 محل ومخبز سياحى، بالمزاد العلنى صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر.

 

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وأوضح جهاز المنصورة الجديدة فى بيان له، أنه عقد صباح اليوم جلسة المزاد لبيع 2 محل + مخبز سياحى + صيدلية  بالمزاد العلنى ، بسوق عمارات سكن مصر المنطقة الاولى والثانية  بمدينة المنصورة الجديدة .

وتم بيع المتر المربع  في المزاد  للمخبز بـ 96  ألف جنيه، والجزارة  بـ 135 الف جنية ، ومحل الأدوات المكتبية والخردوات  بـ 120  ألف جنيه للمتر،  بينما لم يتم بيع الصيدلية .

وطرحت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، قطع أراضى بمدينة المنصورة الجديدة للبيع بنظام التخصيص المباشر،  وذلك فى الفترة من أول أكتوبر وحتى 15 أكتوبر.

وجاء طرح الأراضي الاستثمارية بنشاط خدمي، لتلبية رغبات العديد من المستثمرين في الحصول على أراضٍ بالمدن الساحلية.

وأكد جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن القطع موزعة بين قطعة أرض بمركز الخدمات رقم 1 بالمرحلة الأولى بنشاط طبي، على مساحة 11915 مترا مربعا، بسعر 4000 جنيه للمتر، أما القطعة الثانية تقع بالمرحلة الثالثة بنشاط عمراني متكامل، على مساحة 16 فدانًا، بسعر 5890 جنيها للمتر.

أما القطعة الثالثة تقع فى مسلسل 2 بمركز الخدمات بالمرحلة الأولى بنشاط مصرفي، على مساحة 3484 مترا مربعا، بسعر 3935 جنيها للمتر.

مدينة المنصورة الجديدة سكن مصر وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنصورة الجديدة

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