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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ قنا يشهد حفل صندوق تحيا مصر لزواج الفتيات الأولى بالرعاية

حفل زواج صندوق تحيا
حفل زواج صندوق تحيا مصر

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، حفل تيسير زواج الفتيات اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية بقريتي حجازة قبلي والعليقات بمركز قوص ضمن فعاليات" دكان الفرحة "التي ينظمها صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك بحضور طارق سيف الدين، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، و عمرو المهدى، المدير التنفيذي لمؤسسة أهل الرشاد، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص. 

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نقل نائب محافظ قنا ، تهنئة محافظ قنا للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن معربا عن خالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والأمان، كما تفقد مستلزمات الزواج لعدد 30 فتاة تحصل كل منهن على" أجهزة كهربائية - مفروشات - أوانى"، وذلك بعد أن أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بحث اجتماعي لتحديد الأسر المستحقة.

وأثنى عمر، على الأنشطة الاجتماعية التي يقوم بها  صندوق تحيا مصر لتحسن ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن مبادرة دكان الفرحة تجسد أسمي معاني التكافل الاجتماعي وتخفيف عبء تجهيز الفتيات عن كاهل الأسرة الاولي بالرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية.

و أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة أهل الرشاد، بأنه منذ عام 2014 فى قريتي العليقات وحجازة قبلى تم تقديم المساعدات في زواج غير القادرات لـ 2175 عروس، وتوزيع 35250 مواد غذائية طوال العام على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعم 2900 مشروع متناهي الصغر، وتقديم الرعاية لـ 1850 حالة ستر لكبار السن.

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