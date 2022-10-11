تعليم دمياط تكرم عددا من الموظفات لبلوغهن سن التقاعد

كرم اليوم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عددا من الموظفات بمديرية التربية والتعليم لبلوغهن السن القانوني للتقاعد، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وأحمد السؤالي مدير عام الشئون المالية والإدارية ومنى رضوان مدير ادارة شئون العاملين وسمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية الأسبق ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وهنأ وكيل الوزارة المحتفى بهن ، مرفت السعيد الغريب كبير باحثين بإدارة شئون العاملين، والسيدة إلهام إبراهيم مصطفي قابيل رئيس قسم التسويات والسيدة هويدا أحمد عرفة حمود رئيس قسم الترقيات والسيدة انشراح محمد حسن موسى رئيس قسم الأجور المتغيرة، واهداهن شهادات الشكر للجهود المبذولة أثناء خدمتهن بالتربية والتعليم.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقدير المديرية لجهودهن خلال فترة عملهن، وأن هذا العطاء لن ينسى، وسيظل الأثر الطيب والعلاقات الإنسانية ممتدة بعيدا عن قيود العمل.

FB_IMG_1665498384839

FB_IMG_1665498381847