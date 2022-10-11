عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار عين شمس تشارك بورشة عمل تحديات تغير المناخ وحماية التراث الثقافي

جانب من الورشة
جانب من الورشة

 

 شاركت كلية الآثار جامعة عين شمس بورشة العمل والمناقشة المفتوحة التي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمصر بالتعاون مع المؤتمر الدولي للشباب لتغير المناخ LCOY 2022 بعنوان "تحديات تغير المناخ وحماية التراث الثقافي" الذي استضافته الجامعة الامريكية بالقاهرة يومي 8 و9 أكتوبر 2022.

 

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و ابدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور. حسام طنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الاثار و الدكتور احمد الشوكي وكيل كلية الاثار للدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور  ممدوح الدماطي المشرف على قسم علوم الاثار والحفائر ووزير الاثار الأسبق و الدكتور محمد إبراهيم علي المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية ووزير الاثار الأسبق.

txt

آثار عين شمس تعقد المجلس الحادي عشر للكلية

يأتي ذلك تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

افتتح ورشة العمل بشر إمام رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة وأدار المناقشة أيمن عبد المحسن مدير مشروعات التراث بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة.

تمت المشاركة من خلال عرض دراسة بحثية أعدها إسلام عزت المدرس المساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار بالتعاون مع باتريك دي مارتينو من جامعة سيرجي بونتواز بباريس وفيصل بوسطا أخصائي ميكروبيولوجيا الآثار بمركز صيانة الاثار التاريخية بباريس، عن تأثير التغيرات المناخية على المواقع الأثرية والمجموعات المتحفية بمصر، من خلال عرض حالات لمواقع أثرية وقطع متحفية تضررت من تأثير التغيرات المناخية خلال العقد الأخير مثل: بعض المجموعات المتحفية بالمتحف المصري بالقاهرة ومواقع دير أبو مينا المدرج على قائمة التراث العالمي وهرم هوارة بالفيوم ومقابر الشاطبي بالإسكندرية، كما طرحت الدراسة سبل التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية من خلال نماذج تم تطبيقها في بعض المتاحف الأوروبية لاستخدام الطاقة البديلة بالمتاحف والتوجه نحو المفاعلات الحيوية من أجل التحول لمفهوم "المتاحف الخضراء المستدامة"  Musée durable ، وذلك من خلال استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في العرض المتحفي والإضاءة المتحفية وكذلك في أعمال الصيانة والترميم. يتم تطبيق هذه الدراسة حاليا ببعض المتاحف المصرية بالتعاون بين كلية الاثار جامعة عين شمس ووزارة السياحة والاثار وفريق متخصص في الصيانة الوقائية للمتاحف بجامعة سيرجي بونتواز بباريس ومركز صيانة الاثار التاريخية بباريس وقسم الدراسات الاركيومترية بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.

شارك بورشة العمل سمر حمدون المدرس بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى 22 طالبا من طلاب الكلية من كافة الأقسام، حيث قاموا بمشاركة فعالة في المناقشات حول تأثيرات تغير المناخ على المواقع الأثرية والمتاحف وكذلك ورش ومجموعات العمل عن مبادرات المجتمع المدني في مواجهة تأثير التغيرات المناخية على التراث الثقافي والاستدامة والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات ومستقبل التكنولوجيا الخضراء في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. منى عراقي تحتفل بعقد قرانها على مذيع شهير.. تفاصيل

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

ترشيحاتنا

قبل التيار ما يقطع.. كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل خلال دقيقة

أدعية الرزق .. 100 دعاء تفتح لك أبواب الفرج وتفك الكرب

أقصى درجات الحذر.. رسالة هامة من الخارجية للمصريين في أوكرانيا

بسبب إنهاء المراهقين لأرواحهم.. رفع دعاوى قضائية ضد شركة أمازون بأمريكا

متحدث التعليم يكشف لصدى البلد تفاصيل وسبب هجوم ملثمين على مدرسة بالإسماعيلية

خالد الجندي: النبي الكريم محمد نعمة من الله يجب علينا شكرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. اكتشاف مخدرات في الفضاء دلالة على وجود فضائيين

بالأحمر الناري.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

هل بينهن عربية.. من هن أجمل 10 نساء في العالم ؟ شاهد

احذري تجاهلها.. أولى علامات سرطان الثدي ظهوراً

فيديو

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

10 لاعبين سوبر.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد|فيديوجراف

ممكن يكون في مطبخك.. الهون النحاس سعره يصل لـ450 ألف جنيه|ما القصة؟

البسوا جواكيت.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ