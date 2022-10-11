اللاعب وافق.. أحمد حسن يكشف سبب عدم انتقال عبدالله السعيد للزمالك

كشف أحمد حسن عن سبب عدم نجاح صفقة انتقال عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن "مصدر بالزمالك قال: إن عبدالله السعيد كان أولى صفقات الزمالك، وقريبا من الانضمام إلينا، واللاعب وافق على كل شيء لكن بيراميدز رفض بيعه في النهاية".

وفي سياق متصل، أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن اللاعب إضافة لخط وسط الزمالك في الموسم الجديد.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.