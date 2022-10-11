علوم عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

استضافت كلية العلوم بجامعة عين شمس ، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، لأول مرة في تاريخ الكلية، تضم اللجنة عمداء كليات العلوم والمعاهد والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، وكليات الدراسات البيئية على مستوى جامعات الجمهورية

خلال كلمته رحب الدكتور محمود المتينى الحضور ، ووجه الشكر والتقدير لقيادات كلية العلوم ممثلة فى الدكتور محمد رجاء السطوحي و الوكلاء لاستضافتهم اجتماع لجنة العلوم الأساسية، كما أثنى على كلية العلوم بجامعة عين شمس أحد أعرق الكليات والتى تستحق كل الدعم والتقدير لما تضمه من قامات وعقول مجتهدة لها بصمة ملموسة.

وأضاف أن قطاع العلوم الأساسية يعد من القطاعات الهامة داخل المجلس الأعلى للجامعات و الذى يجب أن نوليه اهتماماً أكبر، ففى ظل التغيرات المتسارعة أصبحت العلوم الأساسية هى القاسم المشترك الأعظم بين مختلف التخصصات الأخرى فى جميع مجالات ونواحى الحياة.

وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية أن الإجتماع يستضاف لأول مرة في رحاب جامعة عين شمس وهو ما يعد سبق من الجامعة بقيادة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن اللجنة هى المنوط بها إقرار قواعد ووضع السياسة العامة لقطاع العلوم الأساسية بالدولة وتحديد الموضوعات محل الدراسة بها بكل ما يشمله القطاع من دراسة فى مجال العلوم الأساسية كالفيزياء، الكيمياء والرياضيات ومجالات البيولوچي وعلوم الأرض، مشيرا الى أن جدول الأعمال بالإجتماع يشمل جميع الموضوعات الخاصة بكليات العلوم الأساسية وكليات خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية،الدكتورة أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ايمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من عمداء كليات العلوم بالجامعات المصرية والمتخصصين بالمجال.