تامر النحاس: عرض الأهلي لضم مصطفى شلبي توقف عند 12 مليون جنيه

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين عن تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه مصطفى شلبي نجم إنبي السابق والزمالك الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "تامر النحاس وكيل اللاعبين: إنبي طلب 30 مليون جنيه للاستغناء عن مصطفى شلبي، وعرض الأهلي توقف عند 12 مليون جنيه فقط".

وفي سياق متصل أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.



وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن اللاعب إضافة لخط وسط الزمالك في الموسم الجديد.



ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.