نهى ناجي فنانة تشكيلية: رسالتي الفنية هي الإنسان

انطلقت مساء أمس فعاليات النسخة الثانية من الفعالية الفنية "حي القاهرة الدولي للفنون"، بوسط البلد، ضم الحدث مجموعة من المعارض الفردية والجماعية للفن المعاصر، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الفنية .







قالت نهى ناجي فنانة تشكيلية خريجة فنون جميلة : "تلك ليست اول تجربة لي مع ارت دي ايجيبت فشاركت لهم في تجارب سابقة و كانت كلها تجارب ناجحة جدا حتى اني اعتبر ان تطور العرض الخاص لي معهم هو تطور ينشد حركتي التشكيلية معهم بشكل مناسب".



مشاركتها في ارت دي ايجيبت

وتابعت قائلة: "المعرض هذا العام به جزئية بدأت أعمل عليها منذ العام الماضي وظهرت بكثافة و وضوح اكتر في تلك التجربة لان في اعمالي هذا العام ولوحاتي عملت على المشاعر البسيطة و المباشرة والتي ليس لها علاقة بالزمن فالزمن و الانسان و البيئة هم ثلاثة عناصر موجودة في أعمالي وكل مرة كنت أتناولهم بشكل مختلف وفي تلك التجربة قررت ان اتناول عنصرين واقوي واحد منهم تحديدا وهي المشاعر الإنسانية على حساب الزمن و على حساب البيئة فلوحاتي هذا العام تبرز شباب اصغر مني في السن وهم في بداية المشاعر الصادقة الحقيقية قبلان تتعرض إلى أي ارتباكات ومن الممكن أن يكونوا أصدقاء أو اثنين يحبون بعضهم ولكنها مشاعر حقيقية فهي أفضل شيء يظل ثابتا مهما تغير الزمن أو البيئة أو المجتمع ودائما هي مرتبطة بإنسانيتنا".



رسالتها في الفن

وأكدت متابعة: "أنا رسالتي في الفن هي الاهتمام بالإنسان سواء داخل تجربتي الشخصية او خارجها فأحيانا تكون اعمالي نابعة من تجربتي الشخصية وأحيانا تكون نابعة من تجارب تحيط بي رأيتها و تأثرت بها جدا".



وقدمت "آرت دي إيجيبت" معارض فنية تشمل الفوتوغرافية واللوحات والمنحوتات، وأعمال من فن التجهيز في الفراغ، ووسائط متعددة أخرى من الفنون، بمشاركة 100 فنان منهم 20 عالميين من إيطاليا وتونس والسويد واسبانيا والامارات وبريطانيا والسودان والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية وسويسرا".