عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نهى ناجي فنانة تشكيلية: رسالتي الفنية هي الإنسان

صدى البلد

انطلقت مساء أمس فعاليات النسخة الثانية من الفعالية الفنية "حي القاهرة الدولي للفنون"، بوسط البلد، ضم الحدث مجموعة من المعارض الفردية والجماعية للفن المعاصر، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الفنية .



 

قالت نهى ناجي فنانة تشكيلية خريجة فنون جميلة : "تلك ليست اول تجربة لي مع ارت دي ايجيبت فشاركت لهم في تجارب سابقة و كانت كلها تجارب ناجحة جدا حتى اني اعتبر ان تطور العرض الخاص لي معهم هو تطور ينشد حركتي التشكيلية معهم بشكل مناسب".


مشاركتها في ارت دي ايجيبت 

وتابعت قائلة: "المعرض هذا العام به جزئية بدأت أعمل عليها منذ العام الماضي وظهرت بكثافة و وضوح اكتر في تلك التجربة لان في اعمالي هذا العام ولوحاتي عملت على المشاعر البسيطة و المباشرة والتي ليس لها علاقة بالزمن فالزمن و الانسان و البيئة هم ثلاثة عناصر موجودة في أعمالي وكل مرة كنت أتناولهم بشكل مختلف وفي تلك التجربة قررت ان اتناول عنصرين واقوي واحد منهم تحديدا وهي المشاعر الإنسانية على حساب الزمن و على حساب البيئة فلوحاتي هذا العام تبرز شباب اصغر مني في السن وهم في بداية المشاعر الصادقة الحقيقية قبلان تتعرض إلى أي ارتباكات ومن الممكن أن يكونوا أصدقاء أو اثنين يحبون بعضهم ولكنها مشاعر حقيقية فهي أفضل شيء يظل ثابتا مهما تغير الزمن أو البيئة أو المجتمع ودائما هي مرتبطة بإنسانيتنا".

txt

المجلس الأعلى للثقافة يطلق مسابقة "تبسيط الملكية الفكرية للنشء والشباب"

txt

فعاليات حي القاهرة الدولي للفنون.. نادين عبدالغفار: اخترنا أماكن سهل الوصول إليها


رسالتها في الفن 

وأكدت متابعة: "أنا رسالتي في الفن هي الاهتمام بالإنسان سواء داخل تجربتي الشخصية او خارجها فأحيانا تكون اعمالي نابعة من تجربتي الشخصية وأحيانا تكون نابعة من تجارب تحيط بي رأيتها و تأثرت بها جدا".


وقدمت "آرت دي إيجيبت" معارض فنية تشمل الفوتوغرافية واللوحات والمنحوتات، وأعمال من فن التجهيز في الفراغ، ووسائط متعددة أخرى من الفنون، بمشاركة 100 فنان منهم 20 عالميين من إيطاليا وتونس والسويد واسبانيا والامارات وبريطانيا والسودان والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية وسويسرا".

حي القاهرة الدولي للفنون ارت دي ايجيبت فنانة تشكيلية فنون جميله نادين عبدالغفار المشاعر الانسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. أمطار خفيفة على السواحل وعدة مناطق

50 يوما صائم عن الأهداف..3 رسائل تكشف لغز تراجع مستوى محمد صلاح

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ...الآن نتائج تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

سانج يونج تيفولي .. أرخص سيارة كوري في مصر موديل 2017|صور

6 مايو.. قصر باكنغهام يعلن موعد حفل تتوج الملك تشارلز الثالث

تعليمك مفتاح قرارك| القباج تطلق فعاليات احتفالية اليوم العالمي للفتاة لعام 2022

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

شتاء في المحكمة.. الفنان مصطفى هريدي أمام القضاء من جديد|ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما ترتبط .. 4 أسرار يجب معرفتها عن مواليد برج الجدي

رقم خرافي.. سعر جمبسوت أنغام يثير الجدل| شاهد

جنون الـTikTok.. رجل ينام تحت عجلات السيارات لالتقاط فيديو بدبي

نجم وحيد يتابعه عمرو دياب على إنستجرام .. من يُحب الهضبة ؟

فيديو

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

شيرين تتحدث عن أزمتها الأخيرة والعندليب الجديد والصلح مع حسام حبيب

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

10 لاعبين سوبر.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ