للمسددين للرسوم الدراسية.. بدء تسليم CD أسطوانة الكتب الإلكترونية بزراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه تم بدء تسليم CD اسطوانة الكتب الالكترونية لمقررات المستوى الأول علوم بمكتب تسليم ال CD خلف مدرج 2 للطلاب المسددين للرسوم الدراسية .



أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه يجب علي جميع الطلاب تسجيل المقررات على منصة ASU2Learn خاص بالمادة العلمية من محاضرات اونلاين وتقييمات وتواصل مع أعضاء هيئة التدريس.



وأوضح الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة خلال تصريحاته ل صدي البلد ان منظومة UMS فهى خاصة بالإرشاد والتسجيل الأكاديمي للمقررات ولسداد المصروفات وطلب الخدمات المختلفة ومعرفة نتيجة الطالب.



وأوضح عميد كلية زراعة عدم الخلط بين تسجيل المقررات على المنصة ASU2Learn ومنظومة UMS.

وكان قد نظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس ندوة عن التغير المناخي والبصمة الكربونية جهود الجامعة للتحول للأخضر ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد للتوعية بمخاطر التغير المناخي .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وابدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة وبحضور ا.د ولاء عبد الغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب