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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء وتوسعة قرية الزيات فى مطروح

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد مدرسة النور

 تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء أعمال  إنشاء وتوسعة مدرسة النور بقرية الزيات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ،وبتمويل من مؤسسة القلب الكبير الإماراتية،

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،يرافقه  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة  و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية والمهندس ايمن أبو غالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح والاسكندرية ،والدكتور وليد أحمد مدير إتاحة التعليم بمصر الخير وعدد من مسؤولي مديرية التربية والتعليم  بالمحافظة.

حيث تأتى أعمال إنشاء وتوسعة مدرسة  نور للتعليم الاساسى على مساحة ٢٥٠٠ م٢  لتضم 11 فصلا تعليمياً لتضم  أبناء التجمعات المحيطة منها  2 فصل لمرحلة الحضانة ( كى جى ) و6 فصول للمرحلة الابتدائية و3 فصول للمرحلة الاعدادية وتضم عدد من القاعات منها قاعة متعددة الاغراض ومعمل مطور وحاسب الى  ومكاتب إدارية وخزان مياه أرضي سعة ١٣ م٣ وخزان علوى ١٢ م٣.

ووجه محافظ مطروح بالاسراع في الإنتهاء من أعمال إنشاء المدرسة لاستقبال الطلاب مع النصف الثاني من العام الدراسى،موجها للتنسيق مع شركة الكهرباء لعمل المقايسة  وتوصيل التيار الكهربي للمدرسة
حيث يأتى إنشاء المدرسة الجديدة لتوفير خدمة تعليمية لابناء المنطقة والتجمعات المحيطة وتيسير ا على الطلاب الوصول إلى المدرسة بدلا من السفر ١٥ كم لأقرب مدرسة .

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  الشكر  لمؤسسة مصر الخير على جهودها المجتمعية الفاعلة بالتعاون مع محافظة مطروح لتقديم مزيد من الخدمات لاهالي مطروح بمختلف القري والتجمعات البعيدة.

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