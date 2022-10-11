عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة مطروح: طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي يمثلون قاطرة التنمية

اكد الدكتور مصطفى
اكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح أن طلاب كلية الحا

أكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أن طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي يمثلون قاطرة التنمية بالجامعة، وأنهم دائمًا يستحقون الأفضل، مشيدًا بحرصهم الدائم على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بالجامعة في مختلف الفعاليات؛ لأنهم يمثلون سفراء الجامعة.

بناء مسجد لتخليد ذكرى صائدي الصقور التائهين فى صحراء مطروح.. تفاصيل

موسم القمح والشعير.. محافظ مطروح يزف بشرى للمزارعين

جاء ذلك خلال حفل استقبال طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، وذلك بمقر الحرم الجامعى الجديد.
وهنأ الدكتور مصطفى النجار، الحضور بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدًا أن الجامعة بدأت عملاقة منذ نشأتها، داعيًا الطلاب للفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تسخير كافة الإمكانات للطلاب؛ لتحقيق الاستفادة القصوى، داعيًا الطلاب للالتزام بالتقاليد الجامعية، والحفاظ على ممتلكات ومرافق الجامعة، والمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل شخصيتهم ومهاراتهم.

ومن جانبه رحب الدكتور سعد درويش القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالحضور، متوجهًا بالشكر لرئيس الجامعة، لدعمه الدائم للكلية، وحرصه الدائم على المشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمها الكلية، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح.

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفالية بدأت بالسلام الجمهوري، تلاه آيات من الذكر الحكيم، عدد من الأغاني الوطنية والحماسية لكورال "كواكب الشرق"، عرض مسرحي، فقرة للتعريف بمكتب "التايكو" بالجامعة، عرض فيديو لحصاد الأنشطة الطلابية ومكتب رعاية الشباب بالكلية عن العام الجامعي الماضي ٢٠٢١/٢٠٢٠، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية، وإهداء درع لفريق كورال "كواكب الشرق".

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

ترشيحاتنا

عمر كمال وطليقة الفيشاوي ندى الكامل يدخلان عش الزوجية قريبا

إيران تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي إجراءات تقييدية.. تفاصيل

جنرال صيني ينشر فيديو لمسئول أمريكي يكشف عن خطط واشنطن لتدمير 7 دول

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

شك في عذريتها فـ اعتدى عليها.. ماذا حدث بين شاب وخطيبته في الطالبية؟|القصة كاملة

شروط العمل بالأحاديث الضعيفة.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

شاهد.. سائق حافلة ينقذ رضيعًا تركه لص على طريق سريع بأمريكا

الفنان ميدو عادل يحتفل بزفاف شقيقته وسط الأهل والأصدقاء.. صور

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غنية بالبروتين والفيتامينات

فيديو

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

شيرين تتحدث عن أزمتها الأخيرة والعندليب الجديد والصلح مع حسام حبيب

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ