رئيس جامعة مطروح: طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي يمثلون قاطرة التنمية

أكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أن طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي يمثلون قاطرة التنمية بالجامعة، وأنهم دائمًا يستحقون الأفضل، مشيدًا بحرصهم الدائم على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بالجامعة في مختلف الفعاليات؛ لأنهم يمثلون سفراء الجامعة.

جاء ذلك خلال حفل استقبال طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، وذلك بمقر الحرم الجامعى الجديد.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، الحضور بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدًا أن الجامعة بدأت عملاقة منذ نشأتها، داعيًا الطلاب للفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تسخير كافة الإمكانات للطلاب؛ لتحقيق الاستفادة القصوى، داعيًا الطلاب للالتزام بالتقاليد الجامعية، والحفاظ على ممتلكات ومرافق الجامعة، والمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل شخصيتهم ومهاراتهم.

ومن جانبه رحب الدكتور سعد درويش القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالحضور، متوجهًا بالشكر لرئيس الجامعة، لدعمه الدائم للكلية، وحرصه الدائم على المشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمها الكلية، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح.

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفالية بدأت بالسلام الجمهوري، تلاه آيات من الذكر الحكيم، عدد من الأغاني الوطنية والحماسية لكورال "كواكب الشرق"، عرض مسرحي، فقرة للتعريف بمكتب "التايكو" بالجامعة، عرض فيديو لحصاد الأنشطة الطلابية ومكتب رعاية الشباب بالكلية عن العام الجامعي الماضي ٢٠٢١/٢٠٢٠، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية، وإهداء درع لفريق كورال "كواكب الشرق".