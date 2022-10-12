رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الروسي الوضع في محطة زاباروجيا النووية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبورج مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وما يتعلق بموقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا، والتطرق إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أشارا خلال لقائهما إلى أن مستوى هذه العلاقات يشهد نموًا متسارعًا، معربان عن ارتياحهما لهذا النمو المتواصل في علاقات التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء تطرق الرئيس الروسى إلى الوضع في محطة زاباروجيا النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن متابعة دولة الإمارات الوضع بشأن المحطة.

كما أعرب الرئيس الروسي عن تقدير بلاده لجهود دولة الإمارات ودورها في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وتأكيد استعدادها لمواصلة جهود الوساطة .. فيما أكد الرئيس الروسى من جانبه أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة .