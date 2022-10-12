عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يُرحب باتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بالإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، وأثنى على "الروح البناءة لإسرائيل ولبنان" في هذا المسعى وكذلك على دور الولايات المتحدة في المفاوضات.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل، أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يُشكل علامة فارقة مهمة وسيسهم تنفيذه في استقرار وازدهار لبنان وإسرائيل وكذلك في المنطقة الأوسع، ونشجع الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة، بما في ذلك التعاون والتنمية في مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي، هذا أمر ضروري في أوقات تتزايد فيه تحديات الأمن الدولي وأزمة الطاقة العالمية.
وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من إسرائيل ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لصالح الجميع.
وكان لبنان أعلن في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء أنه "حصل على كامل حقوقه" في الاتفاق الذي تمّت صياغته بوساطة أمريكية، لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

كيفية إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار .. الإفتاء توضح

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

ترشيحاتنا

وزير البيئة البحريني: العالم بحاجة لاستخدام الوقود الأحفوري لمنع تلوث مياه البحار والمحيطات

4 أمور تعالج ترك الصلاة .. الإفتاء تكشف عنها

تراجع الدولار عالمياً وصعود اليورو.. اعرف أسعار العملات اليوم

ابن عمه.. هالاند جديد ماكينة أهداف في الدوري النرويجي.. شاهد

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. كيف نصل بصادراتنا إلى 100 مليار دولار سنويا

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

كارثة .. عادة شائعة للتخلص من الوزن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ