الاتحاد الأوروبي يُرحب باتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بالإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، وأثنى على "الروح البناءة لإسرائيل ولبنان" في هذا المسعى وكذلك على دور الولايات المتحدة في المفاوضات.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل، أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يُشكل علامة فارقة مهمة وسيسهم تنفيذه في استقرار وازدهار لبنان وإسرائيل وكذلك في المنطقة الأوسع، ونشجع الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة، بما في ذلك التعاون والتنمية في مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي، هذا أمر ضروري في أوقات تتزايد فيه تحديات الأمن الدولي وأزمة الطاقة العالمية.

وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من إسرائيل ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لصالح الجميع.

وكان لبنان أعلن في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء أنه "حصل على كامل حقوقه" في الاتفاق الذي تمّت صياغته بوساطة أمريكية، لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب.