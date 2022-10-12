المشيخة ورئيس جامعة الازهر والاتحاد النوعي للمناخ يكرمون عميد الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان

كرمت مشيخة الأزهر الشريف ورئيس جامعة الازهر والاتحاد النوعي للمناخ الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الخامس تحت عنوان (تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخيه).

وعقد المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبالتعاون مع وزارة التضامن ومبادرة المليون شاب للتكيف المناخي.

وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والأستاذ الدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر وعدد من سفراء الدول العربية و الافريقيه وممثلي وزارة الدفاع والبيئة والصناعه والري والزراعه وقيادات المجتمع المدني وممثلي تنسيقية الاحزاب السياسيه واستاتذه الجامعات المصريه والعربيه والافريقيه.

وكذلك حضور لواء سامي مصطفى علي رئيس أركان الحرب الكيمائية، وعميد السفراء الافارقه السفير محمد لايرنج سفير دولة الكاميرون.

وقد قام كلا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الازهر الدكتور سلامه داود والسفير مصطفى الشربيني منسق ميثاق المناخ الأوربي وأمين عام الاتحاد النوعي للمناخ وصاحب مبادره المليون شاب للتكيف المناخي بتكريم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضى لدور الرائد فى خدمة البيئة وتعزيز قدرات المجتمع المدني لمواجهة المشكلات البيئة وبالاخص التغيرات المناخيه.