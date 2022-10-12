عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحذر من موجة جديدة لـ كورونا هذا الشتاء.. ويوصي بتلقي اللقاحات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء من عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا، وبداية موجة جديدة محتلمة من المرض هذا الشتاء، وأوصى بأهمية مواصلة تلقي اللقاحات المضادة للجائحة وكذلك، لقاحات الإنفلونزا الموسمية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المفوضية الأوروبية والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتور هانز هنري كلوج، ومديرة المراكز الأوروبية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الدكتورة أندريا أمون؛ بشأن تعزيز الجهود لمواصلة برامج التلقيح ضد كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية في أوروبا هذا الشتاء.
وذكر البيان - الذي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي - أنه "على الرغم من أننا لم نصل إلى ما كنا عليه قبل عام، إلا أنه من الواضح أن جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد. للأسف، نشهد ارتفاع المؤشرات مرة أخرى في أوروبا، مما يشير إلى بدء موجة أخرى من الإصابات خلال الفترة القادمة، كذلك يمكن توقع عودة ظهور الإنفلونزا. وفي ضوء ذلك، نعيد تأكيد الحاجة إلى حماية صحة الناس، خاصة الأكثر ضعفا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك التطعيم".
وأضاف البيان أن "الانتشار المحتمل لكل من كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية سيعرض الأشخاص المعرضين للخطر بشكل متزايد للإصابة بالأعراض الشديدة والوفاة، مع احتمال زيادة الضغط على كل من المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين اُستنفدوا بالفعل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على الخطوط الأمامية للوباء . نحن بحاجة إلى تجنب عبء هذه الأزمة على أنظمة الرعاية الصحية لدينا. لذلك يظل التطعيم - إلى جانب تدابير الصحة العامة - أحد أكثر أدواتنا فعالية ضد كلا الفيروسين. نحث البلدان في المنطقة الأوروبية على إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال الإدارة المشتركة للقاحات الإنفلونزا وكوفيد-19 كلما كان ذلك ممكنًا".
وتابع أنه "لم يتم حتى الآن تطعيم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الإقليم ضد كوفيد-19. ويجب على الدول الأوروبية بذل قصارى جهدها للوصول إلى غير الملقحين، والتأكد من حصولهم على جرعات لقاح كوفيد-19 الخاصة بهم مع طرح الجرعات المنشطة للمجموعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع التوصيات الوطنية. كما أن العديد من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد معرضون أيضًا لخطر الإصابة بعدوى الإنفلونزا الخطيرة. لذلك، من المهم أن يتم تطعيم المجموعات ذات الأولوية التالية ضد كل من الإنفلونزا وكوفيد-19، ومنهم العاملون في الرعاية الصحية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة أو حالات كامنة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

بينهم سبعينية وطفل.. مصرع 4 من أسرة واحدة أسفل عجلات القطار بسوهاج

خليفته سيكون أكثر سوءًا.. توقعات بإمكانية الإطاحة بـ بوتين في انقلاب

دور عليها فورًا.. 3 مقتنيات قديمة في كل بيت سعرها يصل إلى 700 ألف جنيه

الكرملين: الإمارات تلعب دورًا مهمًا في عملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف

نائب إسرائيلي مُتطرف يقتحم «الأقصى».. وقوات الاحتلال تعتقل حارسين وشابًا فلسطينيًا

فرنسا تتخلص من 300 ألف طائر منذ أغسطس للحد من انتشار أنفلونزا الطيور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

الأسود يليق بها|ابنة هيفاء وهبي تشبه والدتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

فيديو

آخرهن دينا حايك.. فنانات عانين من مرض سرطان الثدي

ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ