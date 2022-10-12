عضو المجلس الوطنى للتغيرات المناخية توضح لـ صدى البلد استعدادات القومي للبحوث للمشاركة في cop27.. وتؤكد: لدينا توصيات عديدة سنعرضها

عضو المجلس الوطنى للتغيرات المناخي ة عن الاستعداد لـ “مؤتمر المناخ 2022 ”:

لدينا سيناريوهات للتنبوء بآثار التغيرات المناخية على الإنسان والحيوان والغذاء وغيره

هدفنا إيجاد حلول للمشاكل الصحية المتوقعة مع التغيرات المناخية

مصر من أوائل الدول التي وقعت جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية

المؤتمر يعطى لنا فرصة للتواصل بين الوزارات والجامعات المراكز البحثية

التغيرات المناخية كان لها أثر هام على معدلات ا لاصابة بسرطان المثان ة

تأثير التغيرات المناخية على الأمراض الكبد الطفليلية فى أفريقيا

هدفنا إيجاد حلول للمشاكل الصحية المتوقعة مع التغيرات المناخية

أصبحت التغيرات المناخية الشغل الشاغل لجميع الجهات في مصر قبل انطلاق مؤتمر المناخ 2022 للمرة الأولى في مصر، بينما يحتل المركز القومي للبحوث مكانة هامة بين الجهات التي تصدر دراسات وتوصيات استعدادا للمؤتمر في جميع المجالات والمحاور العلمية، لذا التقينا بالدكتورة أمل سعد حسين، مقرر محور الصحة وعضو المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، وخبير فى الهيئة الدولية المنوطة بالتغيرات المناخية (IPCC).

كيف بدأ المعهد في الاستعداد لمؤتمر المناخ؟

شكل المركز القومي للبحوث لجنة برئاسة الدكتور أشرف شعلان، تتناول محاور مختلفة مرتبطة بالتغيرات المناخية استعدادا لـ “مؤتمر المناخ 2022”، والتي تتناول جميع المحاور الخاصة بالتغيرات المناخية، حيث أقوم بالإشراف على ارتباطها بمحور الصحة، فهناك مواضيع تتم مناقشتها حول تأثير التغيرات المناخية على محور الصحة، سواء كانت التأثيرات على أرض الواقع حاليا أو مستقبليا، فلدينا سيناريوهات للتنبؤ بالآثار على الإنسان والحيوان والنبات والغذاء وغيره.

أين مصر على خريطة التغيرات المناخية؟

يوجد تنوع في الأبحاث والمشاريع تناولت التغيرات المناخية في مصر، فهناك العديد من الدراسات التي سنشارك بها في المؤتمر والتوصيات الخاصة بجميع المحاور سنتناولها في المؤتمر، مما يؤكد وجود مصر على خريطة التغيرات المناخية ونحن من أولويات الدول التي شاركت في الاتفاقيات منذ عام 1998، كنا من الدول التي شاركت في التغيرات المناخية والتي وقعت على جميع الاتفاقيات الخاصة بالتغيرات ووضعنا على الخريطة، فمصر من الدول المستهدفة نتيجة الكثافة، والتغيرات المناخية، كما أن المؤتمر أعطى لنا فرصة للتواصل بين الوزارات والجامعات والمراكز البحثية وطلاب المدارس والجامعات، فأصبح المواطن البسيط يعرف ما هي التغيرات المناخية.

مؤتمر المناخ 2022

أعطِ لنا مثلا بعض الدراسات التي تتم مناقشتها في الفعاليات الخاصة بالاستعداد لمؤتمر المناخ؟

قمنا بنشر دراسة الاتجاه الزمني لمعدلات الإصابة بسرطان المثانة الناتج عن الإصابة بمرض البلهارسيا في مختلف المحافظات المصرية وعلاقته بالتغيرات المناخية خلال الفترة 1995-2005، حيث أظهرت النتائج أن متوسط درجة حرارة الهواء فى تزايد في جميع المحافظات وأن عدد أيام درجة الحرارة القصوى البالغة 45 درجة مئوية أو أكثر قد تمت زيادتها في صعيد مصر.

وانخفضت نسب الإصابة بسرطان المثانة البلهارسى بشكل كبير في معظم المناطق الحضرية ومصر العليا والوجه البحري، وذلك نتيجة الإجراءات الوقائية والعلاجية التى تقدمها وزارة الصحة والسكان للمجتمعات المصرية، بينما لم يكن هناك تغيير في النسب في المحافظات الحدودية، بل ظهرت حالات فى البحر الأحمر وسيناء وتم تفسير ظهور هذه الحالات بنزوح الفلاحين من أراضى الدلتا إلى المناطق الجديدة بحث عن زيادة الدخل نتيجة تآكل مساحات من الأراضى الزراعية لارتفاع سطح البحر وزيادة ملوحتها بسبب عوامل كثيرة، مما أثر بالسلب على جودة إنتاجيتها، ودفع بعض الأسر إلى النزوح إلى المناطق الحضرية أو الحدودية للعمل كعمالة بناء بحث عن زيادة دخل الأسرة.

هل هناك أمراض تتأثر بالتغيرات المناخية؟

أجريت دراسة أخرى لدراسة معدل انتشار مرض التهاب القرنية الفطري للعين في منطقة القاهرة الكبرى في مصر وارتباطه بالتغيرات االمناخية خلال الفترة 1997-2007، وهو مرض يصيب القرنية ويصعب تشخيصه وقد يؤدى إلى فقد الإبصار إذا أهمل علاجه، حيث أثبتت التحاليل الإحصائية ارتباط الارتفاع فى معدل الإصابات بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الجوية القصوى في منطقة القاهرة الكبرى، وتتوافق الزيادة المتوقعة في هذا الداء حتى عام 2030 مع الزيادات المتوقعة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودرجة حرارة السطح من نماذج تغير المناخ في مصر، وذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للوقاية والتشخيص المبكر وخفض الانبعاثات.

هل هناك هناك علاقة بين التغيرات المناخية "محور الصحة" بالحيوانات أو الناحية البيطرية؟

أثبتت العديد من الدراسات أنه لا تزال الأمراض حيوانية المصدر والأمراض المنقولة بالنواقل (الحشرات وأهمها البعوض)، بالإضافة إلى الأمراض التي تنقلها الأغذية أو المياه تشكل خطراً على صحة الحيوانات والبشر، ويرتبط انتشارها بالعوامل البيئية وتغير المناخ وصحة الحيوان، بالإضافة إلى الأنشطة البشرية الأخرى.

تم نشر كتابين دوليا يسلط الكتاب الأول الضوء على أهم الأمراض المعدية المرتبطة بالتغيرات المناخية (فيروسات – بكتريا – فطريات – طفيليات) وطرق انتشارها فى الوطن العربي.

وذكر أمثلة من مصر عن بعض هذه الأمراض، يسلط الكتاب الثانى الضوء على العلاقة بين التغيرات فى الطقس وصحة الإنسان مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق البحوث البيئية لإجراء دراسات مستقبلية طولية على مدى فترات زمنية طويلة لاستقصاء الآليات التي من خلالها يمكن أن يؤثر الطقس والتغير المناخي على صحة الإنسان.

هل هناك دراسات مختصة بالتغيرات المناخية في أفريقيا؟

نشرنا دراسة مرجعية تتناول تأثير التغيرات المناخية على الأمراض الكبد الطفليلية فى أفريقيا، وأظهرت الأدلة أن تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة المحيطة، واضطراب هطول الأمطار، وسلامة المياه، والتغيرات البيئية، تؤدي إلى تغير في توسع انتشار وتكاثر نواقل العدوى من حشرات أو مستودعات العدوى من قواقع وسيطة وعبء العدوى الطفيلية في المناطق الموبوءة في أفريقيا، وأيضا دراسة مرجعية أخرى تلقى الضوء على دور التغيرات المناخية على تغير الخريطة المرضية للمشاكل الصحية الكبدية من حيث الأمراض المعدية وانتشارها ودور التغيرات المناخية على الملوثات التى تسبب الأمراض الكبدية الغير معدية مثل سرطان الكبد والتسمم الكبدى.

وتم تقييم الأغشية الحيوية لتصريف الأحواض والغبار المتراكم على مرشحات تكييف الهواء والأرضيات فى المستشفيات العامة، لتحديد ما إذا كانت تشكل مصادر محتملة للميكروبات المحمول جوًا.

تم عزل أنواع من البكتيريا الممرضة وغير الممرضة التى وجدت بشكل شائع في مواقع مختلفة في المستشفيات وفي الأماكن العامة، بالإضافة إلى اكتشاف تواجد فطريات الاسبرجيليس والبنسيليوم من الأنواع الفطرية الشائعة في حالة الهواء والغبار وتراكم الغبار على فلاتر التكييف وأسطح الأرضيات يشكل مصادر مهمة للبكتيريا والفطريات المحمولة جواً داخل هذه المستشفيات، وطبعا زيادة استخدام المكيفات فى المستشفيات والأماكن العامة وحتى فى المنازل لارتفاع درجات الحرارة التى لم يعتدها الإنسان المصرى يحمل خطورة التعرض لهذه الميكروبات إذا لم يكن هناك صيانة دورية لأجهزة التكيفات وتنظيف بطريقة سليمة للفلاتر.

ما أهم النتائج التي توصلنا لها من خلال ربح التغيرات المناخية بالصحة؟

المخرجات البحثية التى وصلنا لها تظهر ارتباط التغيرات المناخية بالصحة العامة، والتى تمت بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث، والتى تلقى الضوء على أهمية عمل خرائط توقعية للأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية لتوفير الوسائل الوقائية والعلاجية، ونشر المعرفة والتدريب بين الكوادر الطبية والباحثين فى مجالات الصحة لايجاد حلول للمشاكل الصحية المتوقعة مع التغيرات المناخية.