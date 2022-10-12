ندوة بجنوب الوادى تناقش تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات بمبادرةحياة كريمة

نظمت جامعة جنوب الوادى، ندوة بعنوان " تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا.

تضمنت فعاليات الندوة، عرض فيلم تسجيلي عن أهم أنشطة و إنجازات مبادرة حياة كريمة لتحقيق الطفرة التنموية الشاملة فى الريف المصرى.

شارك في فعاليات الندوة، الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتورة سميحة عبد الرحيم منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا ومحمود ياسين منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا و لفيف من اعضاء هيئة التدريس و حضور طلابي من مختلف كليات الجامعة.



ووجه رئيس الجامعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإطلاق مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تطوير الخدمات و تغيير وجه الحياه في الريف المصري من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى مشاركة جامعة جنوب الوادى، في أنشطة مبادرة حياة كريمة منذ إطلاقها و مساهمتها في تقديم الدعم الفني في مراحل المشروعات المختلفة.

و تابع رئيس جامعة جنوب الوادى، بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل المتنوعة التي قدمت خدماتها للمواطنين في مختلف القرى بأنحاء المحافظة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 68363 مواطن من خلال 111 قافلة طبية بشرية ضمن 356 قافلة نظمتها الجامعة في مجالات متعددة منها القوافل البيطرية لحماية وتنمية الثروة الحيوانية في الريف المصرى، قوافل الابداع الفنى، التوعية بمخاطر الإدمان، قوافل رياضية، قوافل ابداع فني.

و أضاف غرباوى، كما ساهمت الجامعة في محو أمية ما يزيد عن 32 الف مواطن من خلال مشاركة طلابها في المشروع القومي لمحو الامية و تعليم الكبار، مؤكداً أهمية الحفاظ على انجازات مبادرة حياة كريمة في مختلف ربوع مصر و تعظيم الاستفادة منها.

و تحدثت الدكتورة نجوى الهوارى، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا ، عن أهداف الندوة التى تأتى في مقدمة مجموعة من الندوات التعريفية بالجهود التنموية و نشر الوعي بمبادرة حياة كريمة و العمل على تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهةً الشكر لجامعة جنوب الوادي على دعمها المتواصل لمختلف انشطة المؤسسة.

واستعرض الدكتور وليد حسين، منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا ، حجم الجهود المبذولة في مشروعات حياة كريمة و أهداف المبادرة و أهم انجازات المبادرة التي تساهم في توزيع الإمكانيات و المشروعات على مختلف أنحاء مصر و دور المؤسسة في استيعاب الطاقات الشبابية.





