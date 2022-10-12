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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالصور.. قطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة عين شمس يزور معرض "تراثنا"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع التعليم والطلاب،  وأسرة من أجل مصر المركزية، زيارة إلى معرض " تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية ، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،  والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ، ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واشراف سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  ومحمد الشرقاوي مدير رعاية الشباب.  

جدير بالذكر ان المعرض يحتوى على 1116 عارضاً من مختلف محافظات الجمهورية ، ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، يُعد من أهم الفعاليات التي تعكس اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الفنانين والعاملين بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وذلك بهدف التعريف بمنتجات مشروعاتهم وتسويقها.

يشارك فى فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية هذا العام نحو 1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 45 % عارضين جدد، وهو ما يتيح الفرصة لعرض منتجاتهم وتسويقها، كما يضم عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة في أكثر من 30 قطاعا تراثيا تتضمن منتجات فنية وإبداعية للآلاف من الفنانين والحرفيين المصريين المهرة. 

وحلت المملكة العربية السعودية كضيف شرف لمعرض "تراثنا" في نسخته الرابعة، كما يشارك في فعالياته كذلك كل من الدول العربية الشقيقة: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والسودان، وليبيا بأجنحة مميزة، تتيح العديد من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية، ويستهدف المعرض توفير تجربة تسويقية وثقافية فريدة، خاصة أنه يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة العربية.

الجدير بالذكر أن هناك  العديد من الأجنحة الخاصة بالأعمال والحرف اليدوية والتراثية، والتى تتضمن المنتجات الزجاجية، والمنسوجات، والمنتجات النحاسية، وكذا منتجات الخيامية والارابيسك، ومن بين تلك الأجنحة، الجناح المخصص لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتها من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تضمن المعرض أجنحة المعروضات اليدوية والتراثية لمجموعة من العارضين من ذوى الهمم. وتضمن المعرض في دورته الحالية  أكثر من 100 عارض من ذوي الهمم، وذلك من خلال عرض منتجات ١٥ جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم، ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الخاصة بهم.

كما جاءت  المشاركة المتميزة للمرأة خلال هذا الدورة من معرض "تراثنا"، حيث تمثل العارضات في هذه الدورة 69% من اجمالى العارضين، وهو ما يعكس دور المرأة الإيجابى ومساهمتها المؤثرة في العملية الإنتاجية التي تعتمد على مهاراتها وقدراتها على الإبداع في المجال الفني والحرفى، منوهة إلى مشاركة عدد من الجهات المعنية بالمرأة فى هذا المعرض، ومنها المجلس القومى للمرأة، ونادى روتارى التحرير، واتحاد المستثمرات العرب، وسيدات نادى الصيد، وعارضات مشروع تعزيز المرأة في التجارة الدولية الممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الاسلامى للتنمية، هذا إلى جانب مشاركة عدد من السيدات المتدربات في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية.

وفى ختام الجولة بمعرض"تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية ،  لمس الطلاب الإبداع الفني، وجودة وبراعة فى مختلف المنتجات والأعمال الحرفية واليدوية والتراثية المعروضة ،  وجهود  الدولة فى دعم مختلف أنشطة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

شاركت فى الزيارة الدكتورة أمينة يس عباس من  كلية الالسن قسم اللغة العربية التخصص نحو مقارن، ونهى صلاح الدين على محمد ، مدرس مساعد بكلية الألسن -قسم اللغة اليابانية، وشارك فى التنظيم للزيارة أسرة من أجل مصر المركزية بقيادة أحمد خالد ، وهدير اسماعيل .

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