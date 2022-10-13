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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توجه تنبيها هاما لطلاب الفرقة الأولى

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولي من خريجي مرحلة الثانوية العامة، والراغبين في إجراء تعديل، من برنامج دراسي اخر.

واوضحت الجامعة أن علي طلاب الفرقة الأولي من خريجي مرحلة الثانوية العامة والراغبين في عمل تعديل من برنامج دراسي  إلي برنامج اخر، التوجه إلي شئون التعليم والطلاب لملئ نموذج التحويل من برنامج دراسي إلي آخر، وفقآ للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

واشارت إلي آخر مواعيد لتلقي طلبات طلاب الفرقة الاولي من الثانوية العامة الراغبين في إجراء تعديل، هو اليوم الخميس، لذلك يجب علي الطلاب سرعة التوجة وملئ الاستمارة اليوم.

البرامج الدراسية التي تضمها جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تضم ستة برامج الدراسية ، وهي:

  1. برنامج الميكاترونكس.
  2. برنامج الأوتو إلكترونيك الذي يخدم مجال السيارات الكهربائية.
  3. برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.
  4. برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  5. برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية.
  6. برنامج تكنولوجيا نقل وإنتاج البترول.

جدير بالذكر انه قد حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، وتبدأ الدراسة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

ويكون بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية

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