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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية تقيم فعاليات "ماراثون من أجل المناخ".. غدا

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

 

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن اقامة فعاليات ماراثون  من أجل المناخ، تحت عنوان "Run for the clima، وذلك غدا الجمعة 14 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 7صباحًا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفارة البريطانية،  وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و  "Cairo Runners".

 ويأتي ذلك فى إطار استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP 27 في نوفمبر 2022، بهدف تعظيم الاستفادة من هذا الحدث الهام، ومن المقرر انطلاق فعاليات الماراثون وانتهائها بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

وسيتضمن المارثون ثلاثة مسافات: 2 كيلومترات،  5 كيلومترات، 10 كيلومترات ليناسب جميع الفئات المستهدفة.

ويستهدف الماراثون أن يكون الأكبر من حيث العدد بمشاركة طلاب الجامعات المصرية  والشباب والمواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك لرفع مستوى الوعي بالقضايا المناخية بين الشباب، وتعميق الدور المجتمعي للجامعات تجاه القضايا ذات الاهتمام محليًا وعالميًا.

ويقام بالتوازي مع الماراثون معرض فني مفتوح، لعرض الأعمال الفنية المناخية، كما يتضمن الماراثون معرض بعنوان " البازار الأخضر" لعرض المشاريع الخضراء لطلاب الجامعة البريطانية  والشركات الناشئة والمبادرات والمشاريع الطلابية صديقة البيئة من كليات الجامعة المختلفة، للمساهمة في تعظيم الأثر من هذا الحدث بين الطلاب والمشاركين وتحقيق التفاعل المجتمعي اللازم.

وزارة التعليم العالى وزارة التعليم التعليم العالي وزارة الشباب Jobs Education

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