انطلاق ندوة تعريفية لاتفاقية النشر الحر مع "شبرنجر ناتشير" بمدرج المحلاوى



يعلن مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس عن عقد الندوة التعريفية لاتفاقية النشر الحر مع دار النشر الألمانية "شبرنجر ناتشير" بتمويل من STDF ، الساعة ١٢ ظهرا ً اليوم الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ بمدرج المحلاوي بكلية الطب .

ويأتي ذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تستهدف الندوة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة الباحثين وطلاب الدراسات العليا

لتأكيد الحضور من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl4urvsjCWed93hE9K5UJ2Rcntao-HG8OpSKOzCnZJyoSgkQ/viewform

او عمل مسح ضوئي: