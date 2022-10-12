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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الفيوم يشارك بمبادرة فتيات في أدوار قيادية

مدير عام تعليم الفيوم
مدير عام تعليم الفيوم اثناء تكريم الطالبة شامية رمضان

 

 شارك التعليم المجتمعي بالمديرية في المبادرة،  التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي   تحت عنوان   مبادرة فتيات في أدوار قيادية   تحت رعاية  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم  وبإشراف أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

 

  من خلال ترشيح الطالبة شامية رمضان عبدالتواب ، مدرسة المقاتلة للتعليم المجتمعي - مؤسسة مصر الخير (14 سنة) لتمثل مديرية التربية والتعليم بالفيوم اثناء الاحتفال بيوم الفتاة العالمي خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 21 أكتوبر 2022م برعاية  وزير التضامن  د. نيفين القباح


وقد استقبلت اليوم أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبة شامية رمضان والوفد المصاحب لها من مؤسسة مصر الخير وتم مناقشة عدد من القضايا أهمها التسرب من التعليم واسبابه ومن الجدير بالذكر ان الطالبة سوف تشارك في المبادرة بعرض تجربتها الشخصية وما مرت به من خبرات حياتية أثناء انضمامها للتعليم المجتمعي مثل حفظ للقرآن الكريم ، وتوسيع مداركها ،واتقانها للقراءة والكتابة ،والاعتماد علي النفس والثقة بقدراتها وإمكانياتها.

 

 

وكيل تعليم الفيوم تطالب برصد حالة المباني المدرسية

 

 

62 لاعبا شاركوا في بطولة تعليم الفيوم للدراجات

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الفيوم اخبار التعليم وزير التربية والتعليم ادوار قيادية التضامن الاجتماعي مصر الخيير

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