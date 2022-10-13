طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

مع بداية فصل الخريف تشهد البلاد تقلبات جوية، وفي فترة تغيير الفصول يحذر دائما الأطباء و الخبراء من الإصابة بـ الجلطات و بالأخص القلبية و الرئوية.

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، للأمراض الباطنية والصدرية، لابد من التوخي الحذر خلال هذه الأيام من الإصابة بـ الذبحات و الجلطات.

كتب أحمد إسماعيل إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" رجاء حار لمرضى ضغط الدم المرتفع ، مرضى القلب ، دهون الدم ، الجلطات السابقة...الرجاء الإلتزام الشديد هذه الأيام بالتحديد بتناول الأدوية المزمنة."

تابع:"تناول السوائل بكثرة ، الحفاظ على النظام الغذائي الصحى ، عمل الفحوصات الدورية تجنبآ للذبحات الصدرية والجلطات القلبية والرئوية التي تكثر بشدة في فترات تغيير الفصول."

