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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

طبيب يحذر هذه الفئات
طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

مع بداية فصل الخريف تشهد البلاد تقلبات جوية، وفي فترة تغيير الفصول يحذر دائما الأطباء و الخبراء من الإصابة بـ الجلطات و بالأخص القلبية و الرئوية.
قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم،  للأمراض الباطنية والصدرية، لابد من التوخي الحذر خلال هذه الأيام من الإصابة بـ الذبحات و الجلطات.

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كتب أحمد إسماعيل إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" رجاء حار لمرضى ضغط الدم المرتفع ، مرضى القلب ، دهون الدم ، الجلطات السابقة...الرجاء الإلتزام الشديد هذه الأيام بالتحديد بتناول الأدوية المزمنة."

تابع:"تناول السوائل بكثرة ، الحفاظ على النظام الغذائي الصحى ، عمل الفحوصات الدورية تجنبآ للذبحات الصدرية والجلطات القلبية والرئوية التي تكثر بشدة في فترات تغيير الفصول."
 

الجلطات فصل الخريف مرضى القلب ضغط الدم المرتفع الجلطات القلبية

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