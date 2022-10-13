ليس صحيحا.. ليلى طاهر تكشف حقيقة حالتها الصحية وبتر قدميها.. فيديو

قالت الفنانة ليلي طاهر إن صحتها جيدة تمام والشائعة التي ظهرت عنها علي السوشيال ميديا في الأيام السابقة التي تخص سوء حالتها الصحية كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

واضافت "طاهر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن ظهرت شائعات منذ فترة قريبة أيضا عن حالتها الصحية وأنها مريضة ولا تفارق الفراش ولم يكن هذا صحيحا أيضا.

وتابعت ليلي طاهر إن هناك صورة انتشرت لها وهي تقوم بالصعود علي السلم بعصاة تستند إليها ومن بعد ذلك واجهت الكثير من الشائعات حول حالتها الصحية.