العربيات تحولت لـ صفيح.. إصابة شخصين في حادث الطريق الدائري بالمريوطية|فيديو

أصيب شخصين حتى الأن في إحصائية أولية بـ حادث الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات أخرى على الطريق بالقرب من مخرج الرماية، وهو ما نتج عنه تأثر الحركة المرورية وتهشم السيارات.

فيما شهد الطريق الدائري في نطاق محافظة الجيزة، حادث اصطدام سيارة نقل بـ 4 سيارات ملاكي بنطاق منطقة المريوطية باقرب من مخرج الرماية، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اخطارا من قيادات الطريق أفاد باصطدام سيارة نقل مع 4 سيارات ملاكي ووقوع مصابين، على الطريق الدائري بالمريوطية.

حادث الطريق الدائري.. تصادم نقل و4 سيارات بالمريوطية

على الفور تم الدفع بالخدمات المرورية والأوناش وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لسرعة نقل المصابين ورفع حطام حادث الطريق الدائري وتسيير الحركة المرورية، وبالانتقال شرحت المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري، اصطدام سيارة نقل بـ 4 سيارات ملاكي ووقوع مصابين جراء الحادث.

نتج عن الحادث إصابة شخصين وتهشم عدد من السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وتجنيب السيارات لتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري بالمريوطية، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.

حادث الطريق الدائري

تفاصيل تصادم سيارتين ربع نقل على طريق أسيوط الغربي

وكان طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة العياط، شهد حادث تصادم سيارتين ربع نقل، حيث تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووقوع مصابين وضحايا في الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث.

حادث الطريق الدائري

وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بها فتيات "عاملات" في الصندوق الخلفي، ونتج عن الاصطدام مصرع 4 فتيات في الحادث وإصابة نحو 13 شخصا بسحجات وكدمات وكسور متفرقة في انحاء الجسد، وتلفيات في السيارتين.

حادث الطريق الدائري

وشرحت التحريات الأمنية أن إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما نتج عنه اصطدام السيارة الثانية بها من الخلف وهو ما نتج عنه مصرع 4 فتيات في الحادث وإصابة قائد إحدى السيارات الربع نقل وعامل و11 فتاة.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ورفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.